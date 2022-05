Baubeach, riapre la prima spiaggia per cani liberi e felici

Inaugura sabato 14 maggio, a Maccarese, la nuova stagione del Baubeach, la prima spiaggia in Italia per cani liberi e felici e unica a poter rivendicare la proprietà del nome. Si attende, per il primo giorno di apertura, l’appassionato pubblico di Soci, tra i quali sono spesso presenti diversi volti noti e amanti dei cani.

Non solo una "spiaggia per cani"

Marchio registrato da oltre vent’anni, spesso definito erroneamente "spiaggia per cani", Baubeach è in realtà qualcosa di estremamente esclusivo e ricco di iniziative che lo differenziano da qualsiasi altra struttura similare, per diverse ragioni:

I cani vengono accolti in uno spazio molto vasto, 7000mq, e viene data loro la possibilità di interagire liberi da guinzagli, di fare il bagno ad ogni ora, di socializzare, di fare uno spuntino e partecipare serenamente alle attività inventate per questa specifica dimensione (attività empatico relazionali);

L'Associazione sta lavorando all’ottenimento di una terza Certificazione ISO UNI, forse la più importante che si poteva immaginare: la UNI ISO 14001:2015, che specifica i requisiti di un sistema di gestione ambientale che un'organizzazione può utilizzare per sviluppare le proprie prestazioni ambientali. La Certificazione, che verrà conclusa a giugno 2022, si avvarrà di azioni di sostegno e scelte biocompatibili immediatamente riconoscibili e fruibili per i Soci;

I Partner sono scelti con l'attenzione rigorosa all’ambiente e alla biosostenibilità, che arredano la spiaggia di soluzioni davvero originali e biosostenibili;

La Mostra di Arte permanente Ora e mai più dell’Artista Karen Thomas, i workshop di Attività Empatico Relazionali da svolgere all’interno del nuovo spazio di lavoro ideato a ricordare la Ruota di Medicina Sciamanica;

I cibi sapientemente scelti per nutrire corpo e mente in modo etico e cruently free, dalla creatività della nostra Rita Ghilardi.

Inoltre a Baubeach ci sono state e ci saranno sempre iniziative volte a migliorare fattivamente la vita dei cani reclusi nei canili, con Open Day per Organizzazioni che si occupano delle loro adozioni dirette, per le quali si prevede, come sempre, una freecard a vita per accedere alla spiaggia. Alcune iniziative sono rivolte anche ai cani di famiglia, con progetti mirati al loro benessere e alla prevenzione: è il caso del Progetto Bau-check '22, che vede l’offerta di Studi Veterinari convenzionati all’Associazione, che permetteranno analisi cliniche sulle malattie endemiche dei cani ad un prezzo vantaggioso per i Soci.

Dove si trova Baubeach

Baubeach si trova a Maccarese, in via Praia a Mare snc - guardando il mare a sinistra dello Stabilimento Rambla, all’inizio del Lungomare a sud dell’abitato di Maccarese.