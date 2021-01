"Bastardi a mano armata", il nuovo thriller con Marco Bocci in arrivo su Sky (e non solo)

"Noi ci siamo.... tra pochissimo", così con un post sui social Marco Bocci annuncia l'arrivo del nuovo film che lo vede protagonista su Sky e non solo.

Dal prossimo 11 febbraio il film thriller sarà infatti disponibile, oltre che su Sky, sulle principali piattaforme TVOD. La pellicola è diretta da Gabriele Albanesi, scritta sempre da Albanesi con Luca Poldelmengo e Gianluca Curti e ne è coproduttore Santo Versace.

La trama

Bastardi a mano armata narra la storia di Michele, un uno che vive in uno chalet di montagna con la moglie Damiana e la figlia Fiore, un'adolescente con la quale ha un rapporto complesso. Una notte, Sergio irrompe nella loro casa e li prende in ostaggio. E' lì perché ha una missione: recuperare per conto di Caligola il prezioso bottino di un furto di tempo prima.

Il cast

Nel cast, insieme a Marco Bocci, ci sono Fortunato Cerlino e Peppino Mazzotta. A completare il cast sono Maria Fernanda Cândido e la giovane Amanda Campana.

Bastardi a mano armata è un film prodotto da Minerva Pictures con Rai Cinema, in collaborazione con Amazon Prime Video e in coproduzione con la brasiliana Boccato Productions, e sarà disponibile su Sky Primafila Premiere, Apple TV, The Film Club, Rakuten TV, Chili, IoRestoInSala e Google Play.

Il trailer