Barbie "fa da Cicerone": la bambola più famosa del mondo porta a scoprire Roma

Barbie fa da Cicerone e porta alla scoperta della Capitale. Il progetto creato da Gabriele Del Buono e Pietro Milella, dopo aver raccontato tutta la Puglia ha raggiunto Roma, Napoli Matera e Perugia, affiancando ai luoghi più belli d'Italia, proprio il volto della bambola più famosa al mondo.

"Barbie in town" è il progetto nato su Instagram, che ora è approdato nella Capitale per raccontarne tutte le meraviglie: "Ve lo avevamo promesso, ed eccoci qui, il progetto Barbie in Town è arrivato a Roma", scrivono sul blog di Barbie in Town i creatori del progetto. "Se nel 2018 eravamo ancora all’inizio di questo percorso ora, dopo aver girato tutta la Puglia, e iniziato a toccare il resto d’Italia (Napoli, Matera, Perugia, Assisi, Spoleto) siamo tornati nella Capitale per raccontarvela in tutto il suo splendore".

Barbie in Town a Roma

Una volta atterrata a Fiumicino e raggiunta la Stazione Tiburtina con un treno regionale, Barbie ha iniziato il suo viaggio alla scoperta di Roma e tutto è stato immortalato e condiviso sui social. Barbie davanti al Colosseo, ai Fori Imperiali, al Circo Massimo, al Pantheon, all'Altare della Patria, a Castel Sant'Angelo, a Fontana di Trevi.

La bambola amata dalle bambine di tutti i tempi ha fatto anche un giro nelle chiese di Roma, dalla Basilica di San Pietro a quella di San Paolo Fuori le Mura, passando per Sant'Ignazio di Loyola in Campo Marzio, Santa Maria Maggiore e altri luoghi di culto. Non ha dimenticato di scattare una foto nei luoghi iconici della Città Eterna: piazza di Spagna, piazza Navona, mercato di Campo de Fiori, Bocca della Verità, Piramide Cestia. E poi Isola Tiberina, Trastevere, il Gianicolo, il Lungotevere, le vie dello shopping. Ville, musei, quartieri.

A Roma, Barbie consiglia anche cosa mangiare, dagli spaghetti alla carbonara alla cacio e pepe, dalla pizza alla romana al supplì al telefono, dalla coda alla vaccinara ai saltimbocca alla romana.

Barbie in Town racconta la Capitale in maniera semplice ma esaustiva e il progetto continua a conquistare seguaci su Instagram: ad oggi la pagina ha più di 14mila followers.