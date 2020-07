Baby 3 su Netflix: la serie sulle squillo dei Parioli alla stagione finale

La serie Baby su Netflix a settembre per l’ultima stagione. Sarà dunque Baby 3 il capitolo finale della serie ispirata alla storia delle baby squillo dei Parioli. Otto episodi, e non sei come le stagioni precedenti, per immergersi ancora una volta nei segreti, negli intrecci e nei sentimenti dei protagonisti.

Baby 3 su Netflix: è l’ultima stagione

Tutto ha inizio quando non sopportando più la famiglia e i compagni di scuola due ragazze della Roma bene, Chiara e Ludovica interpretate da Benedetta Porcaroli e Alice Pagani, iniziano frequentazioni poco raccomandabili, conducendo una doppia vita.

Ultima stagione di baby su Netflix: “Nessun segreto dura per sempre”

Ma “nessun segreto dura per sempre” - annuncia Netflix dai propri canali. Ed ecco dunque l’ultima stagione di Baby che andrà sulla piattaforma di streaming a settembre.

Confermati i protagonisti principali: oltre a Benedetta Porcaroli e Alice Pagani, ritroveremo anche Riccardo Mandolini, Brando Pacitti, Giuseppe Maggio e Brando Pacitti. Presenti pure Isabella Ferrari e Claudia Pandolfi. Tra le new entry Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento, che in Baby 3 sarà Aurora.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.