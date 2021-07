Avventura e divertimento a Roma e nel Lazio: le esperienze da vivere nell'estate 2021

Voglia di staccare la spina dalla città, di vivere un'esperienza carica di adrenalina dopo mesi di chiusura. Per chi desidera trascorrere un'estate all'insegna dell'avventura, tante sono le proposte interessanti, per grandi e piccini, da vivere a Roma e nel Lazio.

Dai parchi divertimento - che finalmente hanno riaperto dopo mesi di chiusura - ai percorsi avventura, fino alle zip line per volare come falchi pellegrini.

Ecco le esperienza da vivere assolutamente nell'estate 2021 nella Capitale e dintorni:

Il Volo del Falco Pellegrino a Rocca Massima

“Flying In the Sky” è la ZipLine più veloce del mondo inaugurata a settembre del 2014 che consente di provare l’esperienza del volo in tutta sicurezza. Questa struttura è costituita da un cavo d’acciaio sorretto da due piloni lungo 2.225 metri sospeso ad un’altezza massima di 310 metri dal suolo il cui dislivello è di 350 metri. A differenza di altri sistemi quali deltaplano, parapendio ecc, la ZipLine di Flying in the Sky è alla portata di tutti in quanto non necessita di particolari abilità o preparazione.

Il percorso attraversa vasti uliveti e zone carsiche planando fino alle pendici del Monte S. Angelo, culla del Falco Pellegrino. Si arriva alla meta dopo un volo lungo più di 2 km ad una velocità media che supera i 110 km/h con un picco massimo che si avvicina ai 172 km/h in località Le Feora a quota 380 metri s.l.m. immersi in un piacevole giardino di ulivi dove al ristoro Bar Mario si attende la navetta che riaccompagna al punto partenza. Il Flying In The Sky si trova in via Serrone della Madonna, 1 a Rocca Massima (provincia di Latina)

Il parco a tema per vivere come gli antichi Romani

Roma World, parco tematico per famiglie con bambini ha aperto nella Capitale e promette di riportare gli ospiti indietro nel tempo, per godersi l’aria aperta e vivere una giornata da Antichi Romani. Roma World è un vero e proprio villaggio delle legioni Romane, che sorge a fianco del parco divertimenti Cinecittà World, sulla Via Pontina a 10 minuti da Roma.

Nell’accampamento l’ospite si regala un pic-nic all’aperto, riscopre il vero contatto con la natura, mangia come gli antichi Romani, diventa Gladiatore per un giorno, fa shopping tra le bancarelle dell’antico mercato, incontra gli animali della fattoria, ammira il volo dell’aquila e di altri spettacolari rapaci, si perde tra i sentieri nei boschetti di sughere e vive un’esperienza unica… là, dove tutto ebbe inizio.

Show ispirato a "Fast & Furious" e una rigenerante "Cinepiscina"

Cinecittà World è il parco Italiano cresciuto di più negli ultimi anni (+360% dal 2016), segno del crescente gradimento del pubblico da tutta Italia. Il parco offre 40 attrazioni, 7 aree a tema dedicati ai grandi generi cinematografici (Cinecittà, Roma, Spaceland, Far West, Adventureland, Il regno del ghiaccio, Aquaworld), 6 spettacoli live al giorno e oltre 60 eventi previsti nella stagione sino a gennaio 2022. Sin dal primo giorno di apertura debutta il nuovo show ispirato a Fast & Furious nell’Arena Stunt: con gare mozzafiato, testacoda, gang che si sfidano a colpi di musica e adrenalina pura.

