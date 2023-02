Riaperto e rilanciato il sito archeologico di Villa dei Volusii Saturnini

Autostrade per l'Italia attraverso il progetto "Wonders. Scopri l'Italia delle Meraviglie" (in collaborazione con Touring Club italiano, WWF, Slow Food Italia e la Commissione Nazionale Italiana per l?Unesco) rilancia Villa dei Volusii Saturnini il complesso storico-residenziale nei pressi di Fiano Romano.

Il sito extraurbano appartenente alla colonia romana di Lucus Feroniae è stato rinvenuto el 1961 durante i lavori di costruzione dell'Autostrada del Sole Roma-Firenze, la Villa dei Volusi fu edificata, su due livelli, intorno alla metà del I secolo a.C. e sorge sopra un terrazzo naturale, in una straordinaria posizione panoramica sulla bassa valle del Tevere. Il rilancio dell'area ha l'obiettivo di preservare e divulgare il prestigio archeologico e il valore artistico-culturale della Villa ed è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra Autostrade per l?Italia e il Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e?per l'Etruria meridionale.

La Villa dei Volusii Saturnini è raggiungibile dall?Area di Servizio Feronia Ovest, in A1 nei pressi di Fiano Romano, che diventa così per la prima volta una porta di ingresso a un sito di interesse culturale nazionale. Attraverso l?installazione dei touch point presso l?area di servizio e con il supporto degli strumenti digitali, i visitatori saranno accompagnati nel tour archeologico con un?audioguida scaricabile dai QR code presenti nei punti di interesse. Il complesso è visitabile tutto l'anno dal martedì al sabato dalle 09:00 alle 17:00 e la domenica e i festivi dalle 09:00 alle 14:00.