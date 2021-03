Audizioni del musical "Hamilton" a Roma: cercasi ballerini e ballerine

Sono indette le audizioni per il musical "Hamilton" prodotto da Stage Entertainment-DE. I casting si svolgeranno anche a Roma nelle date del 26 e 27 aprile 2021 (il 27 aprile si terranno i callback).

Cercasi ballerini

Nello specifico si stanno cercando ballerini e ballerine tra i 20 e i 30 anni. Le audizioni sono per tutte le etnie con enfasi e predilezione per ballerini perfomer di colore. Si cercano danzatori formidabili e carismatici con forte tecnica di danza contemporanea e moderna, fisici atletici, grandi doti canore e abilità a ricoprire differenti ruoli nell’Ensemble.

I casting a Roma

I casting si svolgeranno 26 e 27 aprile a Roma, il 28 e il 29 aprile a Milano.

Le audizioni non sono aperte, ma per poter accedere ai casting è necessario inviare una mail all'indirizzo audizionistage@gmail.com con foto e C.V. e attendere conferma dell’appuntamento. Per ulteriori informazioni è possibile contattare anche il referente in Italia:

Casting Consultant per l’Italia Chiara Cattaneo (+39 329 53 46 966).