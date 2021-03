Su facebook rispunta l'attico di Manuel Fantoni: un "detective" trova e fotografa la casa. I complimenti di Verdone

L'ultima scoperta di Lost in location, pagina Facebook che va a caccia di location di film e serie tv in giro per l'Italia e per il mondo

Lost in location è la pagina Facebook che va a caccia di location di film e serie tv in giro per l'Italia e per il mondo. L'ultima scoperta è "un pezzo de core" per Roma e per i romani.

Qualche giorno fa, infatti, il fondatore della pagina - che resta anonimo - ha scritto sul social: "Finalmente posso mostrarvi una delle location più ricercate e più richieste da parte vostra: l'attico di Manuel Fantoni".

Sulla pagina Facebook è possibile vedere le foto della casa rese disponibili da Inlocation, società che si occupa della ricerca di location per qualsiasi esigenza di film, fiction, spot o evento a Roma ed in tutto il territorio nazionale.

Lost in location ha avuto modo - grazie al proprietario - di vedere e fotografare personalmente l'attico. In questa casa, nel 1982, è stato girato Borotalco. Sergio Benvenuti, interpretato da Carlo Verdone viene accolto alla porta dall'amica straniera (Moana Pozzi) di Manuel Fantoni (interpretato da Angelo Infanti). Oltre a fotografare la casa, il cacciatore anonimo di location di film e serie tv ha scoperto che alcune sedie presenti in casa sono proprio quelle del film, ancora allo stesso posto.

Dove si trova l'attico di Manuel Fantoni

L'attico si trova, precisamente in via Domenico Lupatelli, accanto a Villa Bonelli. Il post di Lost in location ha scatenato i fan, uno in particolare: "Bravi, bellissimo ricordo. Ma il primo ad averla scoperta fui io, poi altri registi ci si sono fiondati. Complimenti al detective". Firmato Carlo Verdone.

Foto da Facebook @Lostinlocation

