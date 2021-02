Cosa significa Aridaje (no, non è un daje di nuovo)

Alberto Sordi in In viaggio con papà

I romani lo sanno bene: "Aridaje" non è un "daje" moltiplicato per due.

Nelle ultime ore, dopo l'utilizzo del termine romanesco da parte di Beppe Grillo per appoggiare la ricandidatura della sindaca di Roma Virginia Raggi, la discussione si è scatenata sul web e i romani, giustamente, hanno rivendicato la loro romanità e ci hanno tenuto a chiarire il significato corretto del termine.

L'intenzione del comico genovese era quella di ribadire il suo "daje", rafforzandolo, raddoppiandolo con quell'"ari", ma a Grillo è sfuggito un dettaglio fondamentale: "aridaje" viene utilizzato dai romani con tutto un altro significato.

Che significa Aridaje?

"Aridaje" è quell'espressione utilizzata dai romani per sottolineare la noiosa e non indispensabile ripetizione di parole o di azioni. E, non a caso, il tono che accompagna questa parola è spesso scocciato, annoiato, seccato. Un po' come dire "c'arisemo" (ci risiamo)", altro modo di dire tipico dei cittadini della Capitale.

D'altronde il dialetto romanesco è pieno di coloriture e "Daje" ha talmente tante declinazioni che per un non romano conoscerle tutte è davvero impegnativo.

Da 'daje' a 'eddaje', da'daje tutta' a 'daje forte', fino - appunto - a 'aridaje'.

Aridaje nei film romani

Un'espressione che ci ha fatto sorridere anche in tanti sketch comici e nei film di grandi attori romani come Alberto Sordi e Carlo Verdone. Indimenticabile, ad esempio, la famosa "Aridaje co 'sto sesso! T'è entrato dentro ar cervello a te er sesso... ". "E manco esce" frase detta da Carlo Verdone o ancora l'"Aridaje" detto da Alberto Sordi nella scena della vasca da bagno, entrambe del film In viaggio con papà.