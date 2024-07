Arena Mancini, arriva il cinema all'aperto al Flaminio

Prende il via la ricca programmazione estiva di Arena Mancini presso i rinnovati giardini di viale Pinturicchio, nel quartiere Flaminio.

Il grande anfiteatro con un maxi-schermo di 10 metri propone fino al 10 agosto una selezione di film ad ingresso gratuito con inizio sempre alle 21. Non mancano iniziative collaterali a margine delle proiezioni, come live music, DJ-set, aperitivi a tema, stand-up comedy, presentazioni editoriali, mostre fotografiche e di arte contemporanea, attività ludico-sportive e molto altro.

Alla rassegna saranno presenti ospiti speciali, tra cui registi e attori e alcune serate saranno dedicate alla proiezione di film-documentari e cortometraggi pluripremiati provenienti da tutto il mondo.

Da grandi cult, come Ferie d'agosto a pellicole più recenti, come Lo chiamavano Jeeg Robot, passando per La grande bellezza e il Marchese del Grillo. Dal 22 luglio aprirà, poi, Libidine! I Film Cult della Commedia Italiana. La rassegna cinematografica sulla commedia italiana che ha raccontato nel tempo vizi e virtù degli italiani, con proiezioni settimanali ogni domenica, lunedì e martedì fino al 10 agosto.

La selezione a cura del direttore artistico Edoardo Campanale offrirà al pubblico l'opportunità di rivedere o scoprire i grandi classici. Di seguito la programmazione completa.

Arena Mancini - Estata 2024, il programma

Lunedì 15 luglio | Sacro GRA

Martedì 16 luglio | Il Marchese del Grillo

Mercoledì 17 luglio | Il più grande sogno

Giovedì 18 luglio | Bangla

Venerdì 19 luglio | Ferie d'agosto

Sabato 20 luglio | Lo chiamavano Jeeg Robot

Domenica 21 luglio | La grande bellezza

Lunedì 22 luglio | I due superpiedi quasi piatti

Martedì 23 luglio | Smetto quando voglio

Domenica 28 luglio | Vacanze in America

Lunedì 29 luglio | Quo vado?

Martedì 30 luglio | Operazione San Gennaro

Domenica 4 agosto | Borotalco

Lunedì 5 agosto | Delitto al ristorante cinese

Martedì 6 agosto | Fantozzi

L'Arena Mancini è aperta tutti i giorni dalle 18 a mezzanotte. Presente un chiosco risto-bar per poter mangiare e bere mentre si guarda il film.