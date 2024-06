Arena Cinevillage, al via la terza edizione a Monteverde

Si apre la terza edizione dell'arena cinematografica Cinevillage nel parco di Largo Ravizza, nel quartiere romano di Monteverde. Dal 15 giugno all’8 settembre ogni sera un cartellone di film della ultima stagione cinematografica e una serie di eventi collaterali con ospiti di eccezione.

“Le iniziative Cinevillage, di piazza Vittorio e di Monteverde, presentate oggi sono due eventi importanti tra i tanti che punteggeranno la città per l’Estate Romana 2024 – ha dichiarato l’assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor – Il cinema è da sempre un elemento centrale della kermesse estiva cittadina che trova proprio nelle arene all’aperto uno dei suoi ‘storici’ punti di forza. In controtendenza con i nuovi modelli di consumo individuale dei prodotti cinematografici, anche quest’anno abbiamo voluto essere al fianco della Settima Arte per continuare a promuoverne la visione come esperienza collettiva, che è l’unica in grado di garantire magia ed emozioni speciali agli spettatori".

“Il Cinevillage è diventato, nel corso degli ultimi anni, un appuntamento atteso da tutte le cittadine e i cittadini del Municipio – ha aggiunto il presidente del XII Municipio Elio Tomasetti - Un evento importante non solo come volano culturale e creativo, ma anche come luogo di costruzione del senso di comunità, di lotta alle solitudini, di aggregazione e di incontro".

"Il palco che abbiamo voluto offrire come opportunità gratuita per le nostre realtà culturali, creative, sportive e di cittadinanza attiva - ha affermato Gioia Farnocchia, assessore alla cultura del medesimo municipio - sarà attivo anche quest'anno da giugno a settembre con musica, presentazioni, mostre, libri e dibattiti, e costituisce un punto di incontro prezioso per tutta la nostra comunità. Dulcis in fundo ospitiamo una grande novità, il cinema in cuffia, che consentirà agli spettatori di tuffarsi nella magia del cinema senza creare inquinamento acustico."

“Siamo orgogliosi di far vivere questo quartiere ricco di storia e di cultura con speciali appuntamenti indirizzati ad un pubblico trasversale, dalle famiglie agli esperti cinefili – ha, infine, dichiarato Leandro Pesci, presidente Agis Lazio Srl – L’entusiasmo dimostrato dai cittadini romani lo scorso anno, che ha portato ha continui sold out e ad un’abitudine viva alla cultura cinematografica ci fa ben sperare anche per questa nuova stagione estiva che avrà la particolarità, in esclusiva per questa arena, di far ascoltare i film in cuffia con i migliori sistemi di tecnologia digitale".

Cinevillage, biglietti a prezzi popolari

Torna in arena la formula “Cinema revolution” promossa dal Ministero della Cultura, che offrirà la possibilità di partecipare alle proiezioni con un biglietto a prezzo popolare di 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, con un tetto massimo di 5 euro per quelli non europei. Nuovo invece lo speciale abbonamento “Vivispettacolo”.

“Cinevillage”, ideata e organizzata all’Agis Lazio Srl, rinnova la collaborazione con Acea e fra ANEC Lazio e Camera di Commercio di Roma: in particolare, con quest’ultima, ANEC Lazio porta avanti il progetto istituzionale “Le attività culturali come strumento di rilancio competitivo per le imprese del territorio”, tramite il Bando per il sostegno alla competitività delle imprese e per lo sviluppo economico del territorio 2024 – I edizione, finalizzato a promuovere e sostenere le attività imprenditoriali presenti nei due quartieri coinvolti attraverso l’organizzazione di attività e iniziative promozionali.

Curatore degli appuntamenti con gli ospiti, che interverranno prima e dopo la proiezione del film per un approfondimento sull’opera e per rispondere alle domande del pubblico, è Franco Montini, con la collaborazione di Francesco Crispino. Tra i nomi in programma nel primo mese di programmazione a Piazza Vittorio si segnalano Riccardo Milani, Neri Marcorè e Giovanni Veronesi.

Con l'Arena Cinevillage Monteverde torna anche l'appuntamento “Libri & Spritz”, un format culturale, a cura della Community C.A.S.A. (Community Autogestita Scrittori e Artisti). Presente, inoltre, lo storico chiosco Totem Garden Bar con un vasto calendario di eventi culturali, musicali, gourmet. Nel calendario degli eventi programmati si spazierà dalla stand up comedy, alla presentazioni di libri, dai concerti di musica d’autore e dj set, a workshop formativi e mercatini artigianali. Le attività di musica dal vivo nell’arena si svolgeranno non oltre le ore 23:30