VIDEO | Cinecittà World cresce ancora: inaugurati i due nuovi scivoli acquatici Vortex e Boomerang

"Una torre di 15 metri di altezza per scivolare e divertirsi, rigorosamente in coppia". E' così che Stefano Cigarini, amministratore delegato di Cinecittà World, presenta Vortex e Boomerang, i due nuovi scivoli di Aqua World, il parco acquatico di Cinecittà World.

L'inaugurazione di Vortex e Boomerang

Nella serata di venerdì 7 luglio, il patron del parco a tema del Cinema e della Tv in zona Castel Romano, ha accompagnato RomaToday fin sulla vetta delle due nuove attrazioni estive, raccontandoci tutte le caratteristiche dei due scivoli di ultima generazione che sono solo l'inizio di un ambizioso progetto di sviluppo di Aqua World.

Vortex è lo scivolo che ti catapulta, con una ciambella a due posti, in un tubo con degli imbuti giganti dove tutto può succedere: c'è chi esce dallo scivolo ancora nella posizione iniziale e chi si gira e si rigira su se stesso, fino a cappottarsi per un divertimento imprevedibile. Boomerang, invece, è uno scivolo non scivolo che regala divertimento e adrenalina. Anche qui si entra in due, sempre su una ciambella biposto, ma non si finisce nell'acqua, bensì in un adrenalinico effetto "boomerang".

I due scivoli si aggiungono alla Cinepiscina con schermo incastonato nell'acqua e al Fiume Paradiso (presentato nell'estate 2022), un corso d'acqua dove gli ospiti si fanno cullare dalla corrente tra vegetazione e scenografie. A completare il tutto la spiaggia con ombrelloni e lettini.

L'evoluzione di Aqua World

"Aqua World - ha raccontato Stefano Cigarini a RomaToday - è una delle aree del parco divertimenti che si stanno evolvendo di più e che, nel giro di una o due stagioni, diventerà un parco acquatico completo di oltre 50mila metri quadrati. L'investimento stimato è di circa 8 milioni complessivi per realizzare un'area in cui ospiti da Roma e da tutta Italia potranno venire, fare il bagno, prendere il sole, rilassarsi e godere di attrazioni acquatiche, tutto incluso nel biglietto di Cinecittà World, con ombrelloni e lettini gratuiti. Una vacanza in un giorno dentro Roma".

Montaggio Veronica Altimari