Cos'è Aqua World, il parco acquatico di Cinecittà World

A Roma c'è un parco acquatico che è molto più di un normale parco acquatico, immerso tra montagne russe, set di film, percorsi horror, aree west, spettacoli mozzafiato. Si tatta di AquaWorld, l’area acquatica di Cinecittà World.

Siamo in zona Castel Romano, all'interno del parco divertimenti del Cinema e della Tv. In un'area che è nata come una piscina e, nel tempo, si è ampliata, offrendo agli ospiti un percorso fatto di relax, ambientazioni tropicali, party, divertimento a tutte le età.

La Cinepiscina

Biglietto da visita di Aqua World è la Cinepiscina. Un grande specchio d'acqua di 1700 metri quadrati?con annessa?spiaggia di sabbia, cannoni e?giochi d'acqua, dove potersi rilassare sui lettini, tuffarsi in piscina e divertirsi con l’animazione live. Si chiama "Cine"piscina perché è dotata di un imponente?maxi-schermo che?fa da cornice alla vasca, dove quotidianamente vengono proiettati film, spettacoli, programmi e partite di calcio da gustare al fresco nell’acqua.

Intorno alla Cinepiscina sono posizionati centinaia di?ombrelloni e lettini?a completa disposizione degli ospiti, insieme a?spogliatoi, docce, bagni e armadietti dedicati, tutto compreso nel biglietto.

A rendere l'atmosfera speciale nell'area acquatica di Cinecittà World sono gli scenari naturali della Thailandia che si trovano nella Phuket Beach, spiaggia di sabbia finissima, con pagoda per massaggi Thai e possibilità di trascorrere giornate di vacanza e relax immersi nei colori, nella vegetazione e nelle tipicità thailandesi.

Paradiso, il fiume lento

Ultimo arrivato ad Aqua World è il fiume lento Paradiso, un lungo e rilassante corso d’acqua cristallina dove fare il bagno e lasciarsi cullare a bordo di comodi gommoncini, trasportati dalla corrente ed immersi nella natura.

Il Lazy River Paradiso è stato inaugurato sabato 23 luglio. La novità estiva del parco divertimenti del Cinema e della TV di Roma, attesa da tempo da tutti i fan, è stata realizzata per fare godere agli ospiti il fresco dell’estate: un fiume da oltre 300 mt di percorso sinuoso, tra spettacolari palme e spiaggette di sabbia dorata, da gustare a bordo di comodi gommoncini, ciambelle e materassini.

“Cinecittà World è una vacanza in un giorno - dice l’Amministratore Delegato del Parco Stefano Cigarini - gli ospiti possono rilassarsi in spiaggia, fare il bagno nelle piscine di AquaWorld, divertirsi con le 40 attrazioni del parco, o immergersi nella storia e nella natura nel nuovo Roma World, il parco dove si vive come gli antichi Romani”.

