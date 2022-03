La Scatola Archeologica della Domus Aventino, "aprile speciale" e visite incrementate

A partire dal 1 aprile la Scatola Archeologica della Domus Aventino incrementa le visite guidate con turni che potranno accogliere 15 persone alla volta (fino ad ora erano 6 per le restrizioni anti Covid), con la possibilità di fruire del sito in 8 lingue. Il progetto è realizzato dalla Soprintendenza Speciale di Roma con BNP Paribas Real Estate.

La Scatola Archeologica della Domus Aventino offre al visitatore l’esperienza di uno scavo archeologico che attraversa otto secoli di storia dell’antica Roma, dalle origini dell’Urbs all’età imperiale. Una avventura resa affascinante dall’allestimento multimediale curato da Piero Angela, che con la sua voce accompagna i visitatori, e Paco Lanciano: proiezioni, luci e video mapping fanno rivivere il colle Aventino con le antiche strutture difensive, i terrazzamenti, gli impianti e le domus con i pregiati mosaici e le decorazioni. Fusione di archeologia architettura e tecnologia, la Scatola Archeologica della Domus Aventino è il primo sito all’interno di un complesso residenziale privato, aperto regolarmente alle visite per il mese di aprile il 1 e il 22, e nel resto dell’anno il primo e il terzo venerdì del mese.

Le visite guidate, curate dalla Soprintendenza in collaborazione con la Cooperativa Archeologia, oltre all’aumento dei partecipanti, potranno essere fatte non solo in italiano e in inglese, ma anche in cinese, francese, giapponese, russo, spagnolo, tedesco, con una richiesta specifica all’indirizzo scatolaarcheologica@archeologia.it.

La Scatola Archeologica nasce dai ritrovamenti avvenuti a partire dal 2014 durante le indagini di archeologia preventiva per il consolidamento antisismico di un palazzo di Piazza Albania, da cui sono emersi mosaici, strutture e materiali incomparabili: dai primi terrazzamenti nel banco di tufo dell’Aventino fino a una sontuosa residenza, che dall’età tardo repubblicana a quella medio imperiale subisce continue trasformazioni. La visita regala una visione esclusiva a tutti coloro che vorranno visitare questo luogo, carico di storia, restituito alla città, mentre le luci e le proiezioni con la voce narrante di Piero Angela, accompagnano alla conoscenza del sito in un crescendo di emozioni.

Come visitare La scatola archeologica

La scatola archeolofica si trova in piazza Albania, 35 all'Aventino. E' aperta il 1 e il 22 aprile e il resto dell'anno il primo e il terzo venerdì del mese. I turni di visita sono per un massimo di 15 partecipanti ai seguenti orari: 14.00, 15.00, 16.00 e 17.00. Riservando un intero turno di visita di 15 posti e inoltrando una richiesta all'indirizzo in calce, è possibile avere le proiezioni in: inglese, francese, tedesco, spagnolo, cinese, russo, giapponese.

Il biglietto per visitare La scatola archeologica ha un costo di 11 euro. La tariffa ridotta è di 8 euro per ragazzi dai 12 ai 17 anni, cittadini dell'Unione Europea tra i 18 e i 25 anni compiuti Gratuità per minori di 12 anni, disabile e accompagnatore. Percorso di visita è accessibile ai disabili motori con minime limitazioni.