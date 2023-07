Il Vittoriano apre di sera per tutta l'estate

A luglio, agosto e settembre 2023 si rinnova il programma di visite guidate, percorsi accessibili, visite animate e laboratori didattici studiati su misura dal team didattico del VIVE – Vittoriano e Palazzo Venezia. Sarà possibile, inoltre, scoprire il Vittoriano nelle ore serali.

Fino al 16 settembre, tutti i venerdì e i sabato, il Vittoriano sarà aperto dalle 19.30 alle 22.30 (ultimo ingresso alle 21.45). I visitatori, tutti i venerdì alle 19.30 e alle 20.00, potranno partecipare a visite guidate per adulti e bambini con famiglie.

Nei fine settimana e in giornate speciali il pubblico potrà fruire di attività dedicate alla scoperta e alla conoscenza del patrimonio culturale di Palazzo Venezia, del Vittoriano, del Museo Centrale del Risorgimento e visitare tutti gli spazi del VIVE, dai giardini di Palazzo Venezia alla Terrazza Panoramica del Vittoriano, con una vista mozzafiato sulla città di Roma.

Le attività educative al VIVE - Vittoriano e Palazzo Venezia per tutti

Di seguito le attività previste dal VIVE in alcuni giorni specifici della settimana:

VIVE accessibile – Arte e Storia al servizio di tutti

Tutti i sabati alle 10.30 attività per famiglie con bambini dai 5 ai 12 anni e dai 12 anni in su

Le mille storie del VIVE – Uno sguardo sempre nuovo tra Arte e Storia

Tutti i venerdì alle 20.00 visite guidate per tutti, dai 12 anni in su

Bambini e famiglie al VIVE – Divertirsi e imparare tra Arte e Storia

Tutti i venerdì alle 19.30 visite animate e/o laboratori per famiglie e bambini dai 5 ai 12 anni

Il calendario completo di luglio

Bambini e famiglie al VIVE – Cartoline al chiaro di luna al Vittoriano

Venerdì 14 luglio, ore 19.30

DOVE: Vittoriano

PUNTO D’INCONTRO: ingresso del Vittoriano, lato Ara Coeli

Il Vittoriano fu progettato dall’architetto Giuseppe Sacconi in onore del primo re d’Italia, Vittorio Emanuele II nel 1882-1883: la conclusione dei lavori si protrasse fino agli anni Trenta del Novecento. Considerato il simbolo più alto dell’Italia unita e indipendente, il Vittoriano è divenuto ben presto un luogo cardine dell'immaginario collettivo della Nazione. Grandi e piccoli sono invitati a scoprirne le vicende, l’architettura e l’arte con una narrazione animata su misura per loro. Con l’aiuto di torce per illuminare i dettagli che si celano lungo il percorso, i visitatori partono per un viaggio nel tempo, percorrono scalinate e terrazze panoramiche, ammirano con le luci della sera la città dall’alto grazie a una vista mozzafiato, infine reinventano i luoghi dell’esplorazione realizzando cartoline illustrate, piene di suggestioni e di colori.

Le mille storie del VIVE – Il Vittoriano e le stelle del cinema

Venerdì 14 luglio, ore 20.00

DOVE: Vittoriano

PUNTO D’INCONTRO: ingresso del Vittoriano, lato Ara Coeli

Il Vittoriano per la carica simbolica, la qualità artistica e gli spettacolari punti di osservazione è stato ed è tuttora motivo di ispirazione per grandi registi italiani e internazionali. La visita coinvolge il pubblico in un percorso interdisciplinare, che permette di stabilire connessioni tra arte, architettura e cinema: inquadrature tratte da pellicole famose, tra cui Il ventre dell’architetto di Peter Greenaway, consentono a ciascuno di riscoprire un luogo iconico dell’immaginario collettivo della Nazione. Il percorso si conclude si conclude sulle panoramiche terrazze del Vittoriano per avere uno sguardo inedito sulla città.

Arte e storia al servizio di tutti – Visita a Palazzo Venezia nella Lingua dei Segni Italiana

Visita in LIS per adulti

Sabato 15 luglio, ore 10.30

DOVE: Palazzo Venezia

PUNTO D’INCONTRO: ingresso di Palazzo Venezia, via del Plebiscito, 118

Per molti secoli residenza di papi, cardinali, ambasciatori e artisti, Palazzo Venezia è un’antica e maestosa dimora del Rinascimento, nel cuore di Roma. Pochi edifici in città, forse addirittura nessuno, racchiudono un simile patrimonio di storia, di arte e di cultura. Grazie al racconto delle nostre guide le facciate severe e imponenti come le mura di un’antica fortezza si schiudono e rivelano all’interno un complesso di logge, camminamenti e giardini, con piante ed essenze preziose, sale talmente ampie da togliere il fiato, e capolavori dal Medioevo all’inizio del Novecento. Il visitatore viene sottratto così al traffico delle automobili e condotto lungo il filo di un sottile equilibrio tra sogno e ammirazione.

Bambini e famiglie al VIVE – Vittoriano sotto le stelle

Venerdì 21 luglio, ore 19.30

DOVE: Vittoriano

PUNTO D’INCONTRO: ingresso del Vittoriano, lato Ara Coeli

Una passeggiata esplorativa al Vittoriano consentirà ai partecipanti di vivere un’esperienza insolita di visita animata sotto le stelle alla scoperta dell’imponente monumento nel cuore di Roma. I partecipanti, equipaggiati come dei veri esploratori, con mappa, torcia e bussola faranno un viaggio ideale ripercorrendo la mole del Vittoriano per catturare i dettagli nascosti nella sua architettura maestosa. Tappa ultima del viaggio sarà la Terrazza Panoramica dove tra le Vittorie alate, il cielo stellato e le luci, i partecipanti potranno guardare Roma dall’alto e catturare lo skyline della città eterna da custodire come ricordo dell’esperienza vissuta.

Le mille storie del VIVE – Il Vittoriano e le stelle del cinema

Venerdì 21 luglio ore 20.00

DOVE: Vittoriano

PUNTO D’INCONTRO: ingresso del Vittoriano, lato Ara Coeli

Arte e Storia al servizio di tutti – Laboratorio tattile a Palazzo Venezia: il Lapidarium

Visita tattile per famiglie

Sabato 22 luglio, ore 10.30

DOVE: Palazzo Venezia

PUNTO D’INCONTRO: ingresso di Palazzo Venezia, via del Plebiscito, 118

La visita conduce nel loggiato superiore del giardino segreto di papa Paolo II alla scoperta del Lapidarium: si tratta di centoventi opere in marmo, dall’età classica fino al Rinascimento, in parte rinvenute ai primi del Novecento nell’area di piazza Venezia. Attraverso l’esperienza tattile i visitatori conoscono la storia di questi marmi – dalla scoperta fino all’arrivo a Palazzo Venezia – dei loro volumi e delle loro decorazioni in un racconto coinvolgente e immersivo. Il percorso è stato sviluppato in collaborazione con UICI – Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti per rendere il VIVE sempre più accessibile e inclusivo.

Bambini e famiglie al VIVE – Cartoline al chiaro di Luna al Vittoriano

Venerdì 28 luglio, ore 19.30

DOVE: Vittoriano

PUNTO D’INCONTRO: ingresso del Vittoriano, lato Ara Coeli

Le mille storie del VIVE – Una sera al Vittoriano

Venerdì 28 luglio, ore 20.00

DOVE: Vittoriano

PUNTO D’INCONTRO: ingresso del Vittoriano, lato Ara Coeli

La visita al Monumento a Vittorio Emanuele II, o Vittoriano, rappresenta un’esperienza imperdibile per chiunque, italiano e non italiano. Il complesso, pensato nel gennaio del 1878 in onore del primo re d’Italia, Vittorio Emanuele II e dell’intero processo risorgimentale, dal 1921 accoglie la Tomba del Milite Ignoto e altre memorie della nostra storia. I partecipanti varcano l’ingresso attraverso la monumentale cancellata su piazza Venezia, salgono all’Altare della Patria e alla Tomba del Milite Ignoto, osservano la statua di Vittorio Emanuele II a cavallo, rimangono senza fiato di fronte alle dimensioni del Piazzale del Bollettino e del Sommo portico per raggiungere infine la spettacolare Terrazza Panoramica posta alla sommità e godere di una vista unica sulla città di Roma.

Arte e storia al servizio di tutti – Otto meraviglie al museo in LIS

Sabato 29 luglio, ore 10.30

Visita in LIS per bambini

DOVE: Palazzo Venezia

PUNTO D’INCONTRO: ingresso di Palazzo Venezia, via del Plebiscito, 118

Un percorso in LIS – Lingua dei segni italiana, condotto da un educatore sordo specializzato, alla scoperta di Palazzo Venezia e delle sue collezioni di porcellane, argenti, maioliche, bronzetti e particolari oggetti provenienti da tutto il mondo. La visita al museo sarà l’occasione per conoscere le storie di grandi collezionisti e dar vita in laboratorio a una personale “camera delle meraviglie” in cui raccogliere colori, materiali dell’arte e curiosità di ogni genere.

Il calendario completo di agosto

Bambini e famiglie al VIVE – Vittoriano sotto le stelle

Venerdì 4 luglio, ore 19.30

DOVE: Vittoriano

PUNTO D’INCONTRO: ingresso del Vittoriano, lato Ara Coeli

Le mille storie del VIVE – Una sera al Vittoriano

Venerdì 4 agosto, ore 20.00

DOVE: Vittoriano

PUNTO D’INCONTRO: ingresso del Vittoriano, lato Ara Coeli

Arte e storia al servizio di tutti – Esperienza tattile al Vittoriano

Visita tattile per adulti

Sabato 5 agosto, ore 10.30

DOVE: Vittoriano

PUNTO D’INCONTRO: ingresso del Vittoriano, lato Ara Coeli

Una guida esperta in accessibilità museale coinvolge i visitatori in esplorazioni sensoriali degli spazi e delle opere del Vittoriano. Il percorso prende avvio dalla cancellata in stile Liberty su Piazza Venezia, prosegue con il basamento della statua equestre di Vittorio Emanuele II, per scoprire le caratteristiche fisiche del marmo botticino e le storie rappresentate. Di qui si giunge alla conoscenza spaziale del Piazzale del Bollettino, delimitato dalla forma curvilinea del Sommo portico, fino all’esplorazione del blocco di roccia del Monte Grappa. Il percorso è stato sviluppato anche in collaborazione con UICI – Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti per rendere il VIVE sempre più accessibile e inclusivo.

Bambini e famiglie al VIVE – Cartoline al chiaro di luna al Vittoriano

Venerdì 11 agosto, ore 19.30

DOVE: Vittoriano

PUNTO D’INCONTRO: ingresso del Vittoriano, lato Ara Coeli

Le mille storie del VIVE – Il Vittoriano e le stelle del cinema

Venerdì 11 agosto, ore 20.00

DOVE: Vittoriano

PUNTO D’INCONTRO: ingresso del Vittoriano, lato Ara Coeli

Arte e storia al servizio di tutti – Palazzo Venezia attraverso i sensi

Visita sensoriale per famiglie

Sabato 12 agosto, ore 10.30

DOVE: Palazzo Venezia

PUNTO D’INCONTRO: ingresso di Palazzo Venezia, via del Plebiscito, 118

Come si esplora un museo attraverso i sensi? Quali aromi e profumi arrivano dai giardini del passato? Passeggiando nei maestosi saloni di Palazzo Venezia, la visita ci conduce alla scoperta della sua storia attraverso un inedito percorso sensoriale, che coinvolge il corpo, il movimento e l'immaginazione dei partecipanti. Il percorso si snoda nelle sale del museo, in interazione costante con le opere d'arte e i materiali della collezione: i capolavori in marmo si rivelano attraverso il tatto, le ceramiche di un'antica spezieria si raccontano attraverso gli odori delle miscele che hanno contenuto nel corso dei secoli. Un'esperienza sinestetica, che prevede diverse attività da svolgere durante la visita, che si offre come percorso inclusivo per tutti i partecipanti.

Bambini e famiglie al VIVE – Vittoriano sotto le stelle

Venerdì 18 agosto, ore 19.30

DOVE: Vittoriano

PUNTO D’INCONTRO: ingresso del Vittoriano, lato Ara Coeli

Le mille storie del VIVE – Una sera al Vittoriano

Venerdì 18 agosto, ore 20.00

DOVE: Vittoriano

PUNTO D’INCONTRO: ingresso del Vittoriano, lato Ara Coeli

Arte e storia al servizio di tutti – Palazzo Venezia attraverso i sensi

Visita sensoriale per famiglie

Sabato 19 agosto, ore 10.30

DOVE: Palazzo Venezia

PUNTO D’INCONTRO: ingresso di Palazzo Venezia, via del Plebiscito, 118

Bambini e famiglie al VIVE – Cartoline al chiaro di luna al Vittoriano

Venerdì 25 agosto, ore 19.30

DOVE: Vittoriano

PUNTO D’INCONTRO: ingresso del Vittoriano, lato Ara Coeli

Le mille storie del VIVE – Il Vittoriano e le stelle del cinema

Venerdì 25 agosto, ore 20.00

DOVE: Vittoriano

PUNTO D’INCONTRO: ingresso del Vittoriano, lato Ara Coeli

Arte e storia al servizio di tutti – Esperienza tattile al Vittoriano

Visita tattile per famiglie

Sabato 26 agosto, ore 10.30

DOVE: Vittoriano

PUNTO D’INCONTRO: ingresso del Vittoriano, lato Ara Coeli

Le mille storie del VIVE – L’Altare della Patria: dentro il cantiere di restauro

Domenica 27 agosto, ore 11.00

DOVE: Vittoriano

PUNTO D’INCONTRO: ingresso del Vittoriano, lato Ara Coeli

La visita offre un’occasione unica: entrare dentro il cantiere di restauro dell’Altare della Patria. L’Altare della patria è la porzione centrale – di forma curvilinea – del Vittoriano, il cuore monumento. Progettato dall’architetto Giuseppe Sacconi come una grande ara votiva alla Nazione e ai suoi ideali, esso accoglie dal 1921 una delle memorie più sacre della storia patria, la Tomba del Milite Ignoto. La sua decorazione, eseguita dallo scultore bresciano Angelo Zanelli, presenta al centro la Dea Roma e ai lati due rilievi raffiguranti L’Amor Patrio e Il Lavoro, opera dello scultore bresciano Angelo Zanelli. I partecipanti potranno così ascoltare dalla viva voce dei restauratori come si salva un’opera d’arte e la si restituisce alla piena leggibilità.

Il calendario di settembre

Bambini e famiglie al VIVE – Vittoriano sotto le stelle

Venerdì 1° settembre, ore 19.30

DOVE: Vittoriano

PUNTO D’INCONTRO: ingresso del Vittoriano, lato Ara Coeli

Le mille storie del VIVE – Il Vittoriano e le stelle del cinema

Venerdì 1° settembre, ore 20.00

DOVE: Vittoriano

PUNTO D’INCONTRO: ingresso del Vittoriano, lato Ara Coeli

Arte e storia al servizio di tutti – Palazzo Venezia attraverso i sensi

Sabato 2 settembre, ore 10.30

DOVE: Palazzo Venezia

PUNTO D’INCONTRO: ingresso di Palazzo Venezia, via del Plebiscito, 118

Bambini e famiglie al VIVE – Cartoline al chiaro di luna al Vittoriano

Venerdì 8 settembre, ore 19.30

DOVE: Vittoriano

PUNTO D’INCONTRO: ingresso del Vittoriano, lato Ara Coeli

Le mille storie del VIVE – Una sera al Vittoriano

Venerdì 8 settembre, ore 20.00

DOVE: Vittoriano

PUNTO D’INCONTRO: ingresso del Vittoriano, lato Ara Coeli

Arte e storia al servizio di tutti – Esperienza tattile al Museo Centrale del Risorgimento

Visita tattile per adulti

Sabato 9 settembre, ore 10.30

DOVE: Vittoriano

PUNTO D’INCONTRO: ingresso del Vittoriano, lato Ara Coeli

Volete capire in che modo l’Italia diventò una nazione unita e indipendente? O conoscere meglio i suoi eroi, da Giuseppe Mazzini a Giuseppe Garibaldi, dal conte di Cavour a Vittorio Emanuele II? Bene, questa è l’esperienza che fa per voi. Il percorso ci conduce attraverso le sale del Museo Centrale del Risorgimento e ci consente di conoscere meglio questo periodo della storia nazionale: attraverso l’esperienza tattile di busti in marmo e bozzetti in bronzo e l’ascolto di fonti, racconti, aneddoti e brani musicali possiamo ricostruire l’aspetto e l’abbigliamento dei protagonisti e l’intero contesto del tempo.

Le mille storie del VIVE – L’Altare della Patria: dentro il cantiere di restauro

Domenica 10 settembre, ore 11.00

DOVE: Vittoriano

PUNTO D’INCONTRO: ingresso del Vittoriano, lato Ara Coeli

Bambini e famiglie al VIVE – Vittoriano sotto le stelle

Venerdì 15 settembre, ore 19.30

DOVE: Vittoriano

PUNTO D’INCONTRO: ingresso del Vittoriano, lato Ara Coeli

Le mille storie del VIVE – Il Vittoriano e le stelle del cinema

Venerdì 15 settembre, ore 20.00

DOVE: Vittoriano

PUNTO D’INCONTRO: ingresso del Vittoriano, lato Ara Coeli

Arte e storia al servizio di tutti – Ti racconto il Vittoriano in Lingua dei Segni Italiana

Visita in LIS per bambini

Sabato 16 settembre, ore 10.30

DOVE: Vittoriano

PUNTO D’INCONTRO: ingresso del Vittoriano, lato Ara Coeli

Simbolo dell'Italia unita e indipendente, il Vittoriano è divenuto ben presto un luogo cardine dell'immaginario collettivo della Nazione. Come tale il monumento ha ispirato decine di film e programmi televisivi. La visita in Lingua dei Segni Italiana, condotta da un educatore sordo specializzato, consente di ripercorrere la storia dell’edificio, esplorare i suoi spazi, ammirarne le sculture e verificare le analogie e le differenze con l'arte e l'architettura del passato. Come in un puzzle, i partecipanti rielaborano graficamente l’iconica immagine del monumento, ispirati dallo sguardo di artisti e architetti.

Modalità di partecipazione

VIVE accessibile – Arte e Storia al servizio di tutti

Tutti i sabati alle 10.30 attività per famiglie, con bambini dai 5 ai 12 anni, e dai 12 anni in su

La visita è inclusa nel biglietto d’ingresso al VIVE.

Per partecipare alla visita prenota e acquista il biglietto almeno 2 giorni prima cliccando qui.

Ti invitiamo a presentarti 15 minuti prima dell’inizio della visita nel punto d’incontro.

Per informazioni contatta il team didattico inviando una mail a: vi-ve.edu@cultura.gov.it

Le mille storie del VIVE – Uno sguardo sempre nuovo tra Arte e Storia

Tutti i venerdì alle 20.00 visite guidate per tutti, dai 12 anni in su

La visita ha il costo di 5 euro. Il costo della visita va sommato al costo del biglietto d’ingresso al VIVE. Fino a 18 anni il biglietto d’ingresso è gratuito e tra i 18 e i 25 anni è di soli 3 euro*.

Per partecipare alla visita prenota e acquista il biglietto almeno 2 giorni prima cliccando qui.

Ti invitiamo a presentarti 15 minuti prima dell’inizio della visita nel punto d’incontro.

Per informazioni contatta il team didattico inviando una mail a: vi-ve.edu@cultura.gov.it

Bambini e famiglie al VIVE – Divertirsi e imparare tra Arte e Storia

Tutti i venerdì alle 19.30 visite animate e laboratori per famiglie e bambini dai 5 ai 12 anni

La visita ha il costo di 5 euro. Il costo della visita va sommato al costo del biglietto d’ingresso al VIVE. Fino a 18 anni il biglietto d’ingresso è gratuito e tra i 18 e i 25 anni è di soli 3 euro*.

Per partecipare alla visita prenota e acquista il biglietto almeno 2 giorni prima cliccando qui.

Ti invitiamo a presentarti 15 minuti prima dell’inizio della visita nel punto d’incontro.

Per informazioni contatta il team didattico inviando una mail a: vi-ve.edu@cultura.gov.it

* Dal 15 giugno al 15 settembre, come previsto dal Decreto Legge n.61 del 1 giugno 2023, il costo dei biglietti di ingresso negli istituti e luoghi della cultura statali è incrementato di 1 euro. Il provvedimento è finalizzato a finanziare interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale danneggiato dalle alluvioni verificatesi a maggio in Emilia Romagna, Toscana e Marche.