Anzio, dalla villa di Nerone allo sbarco degli americani: storia e tradizioni del borgo marinaro

A circa un'ora da Roma, si trova il borgo marinaro diventato famoso per lo sbarco delle truppe americane nel gennaio del 1944. Parliamo di Anzio, una cittadina che affaccia sul mare, patria di Nerone. Qui, infatti, si trovava anche la villa dell'imperatore romano, che si sarebbe estesa per circa 800 metri.

Ad oggi Anzio è tra le mete turistiche più frequentate dai romani. Tanti qui hanno la seconda casa dove trascorrono le vacanze estive, tanti le case le prendono in affitto, per godere di spaziose spiagge e trascorrere una piacevole villeggiatura senza allontanarsi troppo da Roma.

Ma Anzio non è solo mare, è anche tanta storia e un buon piatto di pesce da gustare in uno dei tanti ristorantini tipici del borgo. Andiamo allora a conoscere meglio questa cittadina in provincia di Roma:

Cosa vedere ad Anzio

Allo sbarco delle truppe alleate, di cui parlavamo prima, è stato dedicato un museo, il Museo dello sbarco di Anzio, dove sono esposte uniformi, armi, decorazioni, documenti, piani di battaglia e reperti recuperati dai fondali marini. Ad Anzio si può visitare anche il Cimitero di Guerra Britannico Le Falasche. Da vedere anche Tor Caldara, un tempo utilizzata per proteggere il porto da eventuali nemici. I resti della villa di Nerone sono ancora visibili tra il promontorio dell'Arco Muto e la zona di Capo d'Anzio. Non a caso qui la spiaggia è nota a tutti come "Le Grotte di Nerone".

Vale la pena, inoltre, fare una passeggiata al porto, visitare le spiagge di Anzio, farsi un giro nei vicoli alla scoperta del paese alle porte di Roma.

Cosa mangiare ad Anzio

Paste e risotti ai frutti di mare o alla pescatora, vermicelli alici e pecorino e tutti i tipici piatti di mare ad Anzio non mancano mai. Il pesce locale è rinomato, non a caso, in tutto il Lazio. Un piatto tipico è la cosiddetta "zuppetta", ricetta a base di pesce povero e scarti del pesce stesso. Per mangiare al ristorante ad Anzio, indichiamo "Romolo al Porto", una vera istituzione, "Capo d'Anzio" trattoria del porto, "Al Sarago" che è proprio in spiaggia, "La Fraschetta del mare".

Dove dormire ad Anzio

Hotel e B&B non mancano nel borgo marinaro alle porte della Capitale. Tra questi ci sono "Grand Hotel dei Cesari", "B&B La Villetta Rosa", "Hotel Parco dei Principi", "Resort La Magnolia", "Cavalieri d'Oro Luxury House.

Come arrivare ad Anzio da Roma

Anzio dista circa 62 km da Roma per un tempo di viaggio di circa un'ora. Per raggiungere Anzio prendere via Nettunense, seguire l'uscita verso Anzio/Nettuno. Seguire via Nettunense in direzione Anzio.