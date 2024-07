Antonello Venditti in concerto al Circolo Canottieri Roma

Mercoledì 10 luglio durante la Festa dell’Estate Circolo Canottieri Roma si è tenuto il concerto esclusivo di Antonello Venditti. Una serata speciale per i soci e ospiti dell’evento, in cui in il cantante romano ha esibito i grandi successi di ieri e di oggi.

“Sono felice di tornare al Circolo Canottieri Roma e di cantare per voi che siete miei amici. Stare in questo circolo storico è una cosa bella. Venite vicino al palco e cantate con me perché questa sarà una sera d’amore” – sono state le parole di Venditti acclamato dalle autorità e da tutti i presenti.

Paolo Vitale, Presidente del CCR ha dichiarato: “Il Circolo Canottieri Roma è tante cose: canottaggio, tennis, impegno sociale e solidarietà. Poi ci sono serate come queste che sono nella nostra tradizione che ci stringono nella nostra comunità. La Festa d’Estate è il momento in cui ci ritroviamo come una grande famiglia nella splendida cornice del nostro circolo per vivere tutti insieme un momento straordinario orgogliosi di far parte di questo meraviglioso storico sodalizio”.

Ad assistere all’esibizione di Venditti tante autorità fra cui: il Ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, Simona Baldassarre (Assessore Cultura, Pari Opportunità, Politiche giovanili e della Famiglia, Servizio civile – Regione Lazio), Fabrizio Ghera (Assessore Mobilità, Trasporti, Tutela del Territorio, Ciclo dei rifiuti, Demanio e Patrimonio – Regione Lazio), Sabrina Alfonsi (Assessore all'agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti del Comune di Roma), Miguel Gotor (Assessore alla Cultura del Comune di Roma), Maurizio Veloccia (Assessore all’Urbanistica, Comune di Roma), Beniamino Quintieri (Presidente dell'Istituto per il Credito Sportivo), Nicola Pietrangeli (Presidente Onorario del CCR) ed i giornalisti Bruno Vespa e Barbara Palombelli.