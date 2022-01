Chi è Antoine, il tiktoker che "canta e fa casino" sulla metro di Roma

"Canto in metro e faccio casino", si presenta così su TikTok l'influencer e creator Antoine. Un personaggio che sui social e tra la gente, negli ultimi tempi, sta destando una certa curiosità. Chi ha avuto modo di incontrarlo in metropolitana o altrove sa il perchè.

Chi è Federico Antoine

Ma chi è e cosa fa il giovane romano di abbastanza singolare? RomaToday se lo è fatto raccontare dal diretto interessato. "Non sono un pazzo, non canto in metro 24 ore su 24, questo è il mio lato goliardico, ma nella vita faccio altro", racconta il 24enne.

Classe 1997, nato e cresciuto a Roma sud, tra Acilia e Casal Bernocchi, Antoine (all'anagrafe Federico Antonini) ha iniziato nel 2016 facendo video divertenti su Youtube. Scherzi, interviste sulla gente che spaziavano su vari argomenti, con domande simpatiche e pungenti. "Poi nel 2019 mi venne l'idea di andare a cantare canzoni in metro, in quel caso si trattava delle migliori hit dell'estate 2019 sulla gente". Fu il primo video di quel genere, pubblicato da Antoine che conquistò subito una buona fetta di pubblico su Youtube. Un'abitudine estiva che presto divenne un appuntamento più ricorrente arrivando anche su TikTok. Le sue "canzoni sulla gente" sono state riproposte dallo youtuber anche in altri periodi dell'anno, recentemente dalla metro si è passati anche al centro commerciale (perché Antoine ha nuovi progetti in cantiere) e il suo nome sta diventando sempre più familiare.

Ben 76mila iscritti su Youtube (@Antoine), 250mila followers su TikTok (@federicoantoine). Una popolarità incredibile tra i giovani e un'idea di divertimento che, come sottolinea Antoine a RomaToday, vuole essere assolutamente rispettosa.

Le canzoni "sulla gente" di Antoine

Antoine canta a squarciagola con visiera protettiva e senza alcun preavviso sulla metro - "entro in metro con FFP2 e visiera e la prima la tolgo solo il tempo della performace, mantenendo sempre la dovuta distanza dalle persone", sottolinea - cogliendo di sorpresa i presenti. Il tutto viene rigorosamente filmato e pubblicato su Tiktok e Youtube, conquistando migliaia di like.

Federico si gira di colpo, ovunque si trovi, chiunque abbia intorno e inizia a cantare i successi del momento. Da "Makumba" di Noemi e Carl Brave a "Pastello Bianco" dei Pinguini Tattici Nucleari, da "Pull Up" di Mambolosco a "Scusa" di LDA, da "Sui muri" di Psicologi, a "Come nelle canzoni" di Coez e tanti altri successi del momento.

E il vero spettacolo è intorno a lui: facce sbigottite, sguardi basiti, sobbalzi di spavento. C'è anche chi lo segue, iniziando a ballare a ritmo della sua performance e chi lo applaude divertito.

Un'idea che di rumore ne ha fatto parecchio nel 2021, portando Antoine fino in radio. Come lo stesso creator ha raccontato a RomaToday, infatti, in questi mesi è diventato speaker radiofonico di Radio Roma "o almeno ce provo", dice lui. Ogni martedì e giovedì, dalle 14 alle 17, segue alcune rubriche sull'emittente romana. Nella vita fa il social media manager, ha tre master, è un ragazzo dai sani principi e le sue canzoni sulla gente sono il suo "alter ego crazy".

Influencer non è un appellativo che lo riguarda: "Mi definisco un ragazzo che sogna, a differenza dei veri influencer non voglio 'influenzare' i followers ma divertirli. Voglio essere la loro spina staccata".

Intanto Antoine sta preparando nuovi colpi nei supermercati, nei centri commerciali, a Ikea, in centro, al Pincio.



