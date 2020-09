Anna Foglietta, dopo la Mostra del Cinema il set: sarà la mamma di Alfredino Rampi

"Eccomi.. finalmente trovo il tempo per condividere con voi l’emozione di questa giornata, che non credevo sarebbe potuta essere anche così felice. Rivedere tutti, mascherati e a distanza, è stato incredibile. Ora mi chiudo 'nelle mie stanze' e mi ricarico in vista del prossimo appuntamento...la cerimonia di apertura! Evviva Venezia, evviva il festival, evviva il cinema".

E' Anna Foglietta, madrina - romana doc - di questa 77esima Mostra del Cinema di Venezia a scrivere così a poche ore dal taglio del nastro della kermesse. A lei l'onore e la responsabilità di aprire la mostra in questo anno così particolare, "un anno zero" come la stessa attrice lo ha definito.

Anna Foglietta apre e chiude la Mostra del Cinema

La prima Mostra del Cinema di Venezia post-Covid, con nuove regole, con nuove misure di sicurezza ma con ancora più voglia di celebrare il cinema e il festival che lo rappresenta, sta per avere inizio.

Questa sera, 2 settembre, sul palco della Sala Grande (Palazzo del Cinema al Lido), sarà lei, madrina di Venezia 77, ad aprire ufficialmente il festival con un discorso "limato parola per parola", come la stessa Foglietta ha dichiarato in un'intervista all'Ansa, dove nessuna parola è stata scelta a caso: "Sento molto la responsabilità di aprire questa edizione della Mostra di Venezia, non è per me e per il cinema la numero 77, ma Venezia Anno Zero", ha aggiunto ancora l'attrice romana.

Sarà sempre lei a guidare la cerimonia di chiusura il 12 settembre, serata durante la quale saranno annunciati i Leoni e gli altri premi ufficiali.

Anna Foglietta sarà la mamma di Alfredino a Venezia 77

Oggi madrina e prossimamante protagonista di un film su "Alfredino Rampi", il bimbo morto nel pozzo di Vermicino nell'estate del 1981. Anna Foglietta interpreterà Franca, la madre del piccolo tragicamente scomparso. Il film, che si intitola "Una storia italiana", porterà sul grande schermo una delle vicende più drammatiche della cronaca italiana. Le riprese dovrebbero iniziare subito dopo la fine della Mostra del Cinema.