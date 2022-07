Anguillara Sabazia, quel borgo incorniciato dal lago a 40 minuti da Roma

Sulle sponde del lago di Bracciano, uno dei paesi più frequentati dai romani d'estate (e non solo) è Anguillara Sabazia. Il borgo prende il nome da un'antica villa sorta in questo territorio e chiamata "Angularia" per la sua posizione su un punto della costa ad angolo retto.

Cittadina di impronta medievale, feudo degli Anguillara fino al 1488, ancora oggi vanta una parte antica molto bella da visitare. Una piccola perla del Lazio, incorniciata da un bacino lacustre di formazione vulcanica, tra i più belli della regione.

Cosa vedere ad Anguillara Sabazia

Già soltanto una passeggiata lungo il lago vale . E' rilassante e, spesso, è l'evasione perfetta nelle giornate estive più calde. Ma Anguillara Sabazia è ricca anche di elementi storico artistici che non devono passare inosservati. Da visitare la collegiata di Santa Maria Assunta che si trova sul punto più alto del promontorio, il cinquecentesco Palazzo Baronale, la Chiesa della Collegiata. Simbolo della città, poi, è la Fontana delle Anguille che si trova sulla piazzetta del belvedere. Da visitare, nel borgo in provincia di Roma, anche la chiesa di San Francesco (del '400) e quella della Madonna delle Grazie, di origine medievale che, affacciandosi sul lago, regala un panorama suggestivo.

Nel territorio di Anguillara Sabazia si trova anche la Sorgente dell'acqua Claudia, mentre è curioso sapere che al di sotto del lago di Bracciano è presente un villaggio neolitico di circa 8000 anni fa: si trova in località "La Marmotta".

Cosa mangiare ad Anguillara Sabazia

Sicuramente il pesce di lago qui è grande protagonista. Tra i primi caratteristici da assaggiare ad Anguillara Sabazia, ci sono: anguilla alla cacciatora, pasta al sugo di pesce di lago, latterino fritto, luccio fritto dorato. Diversi i ristoranti presenti nel borgo, tra questi: "Ciccio e la Ristogatta", "Il Pioppo", "Lo Chalet del lago", "La caletta sul lago" e tanti altri.

Dove dormire ad Anguillara Sabazia

La distanza da Roma non è molta e si può fare tranquillamente avanti e indietro in una giornata, ma per chi volesse pernottare ad Anguillara Sabazia, le proposte non mancano. Tra le strutture presenti nel borgo del Lazio ci sono: "Hotel Massimino", "Domus Angularia", "Villa Clodia Relais", "B&B al Vicolo dei pescatori".

Come arrivare ad Anguillara Sabazia da Roma

Anguillara Sabazia dista poco più di 30 km da Roma e per raggiungerla ci vogliono 40-45 minuti. Bisogna percorrere la via Braccianese Claudia, in direzione di SP5a fino a raggiungere il borgo sul lago di Bracciano.

