Andres Aguyar avrà la sua statua al Gianicolo. Al via la scultura, in primavera la cerimonia

Gli ok ci sono tutti, i soldi anche. Il marmo, quello necessario per il busto, è arrivato. L'artista che dovrà dargli forma è stato scelto. Andres Aguyar marcia sempre più spedito verso il Gianicolo, dove troverà posto di fianco ai personaggi più importanti della Repubblica Romana. Il progetto “Rimettere la storia al suo posto – Un busto al Giancolo per Andres Aguyar”di Romabpa – Mamma Roma e i suoi figli migliori in tandem con “Memorie. Una città, mille storie” si avvicina al suo compimento e a primavera la statua sarà al suo posto.

Una battaglia che parte da lontano, quella di Paolo Masini che già da consigliere comunale ridiede dignità a una figura simbolo delle battaglie del 1849 attraverso la re-intitolazione toponomastica della piccola scalea monteverdina a lui dedicata, togliendo l’onta dell’essere semplicemente ricordato come “il moro”. Ma non bastava questo. Aguyar a causa del colore della sua pelle, non ha mai avuto un busto al Gianicolo, pur avendo un ruolo di primissimo piano con Garibaldi e la stessa Anita.

Dopo una serie di convegni, incontri con le scuole e corsi di formazione organizzati da Romabpa Mamma Roma e i suoi figli migliori, l’associazione, di cui Masini è promotore e presidente, è onorata di annunciare, proprio in occasione della giornata mondiale dei diritti umani, che in primavera Andres tornerà tra i suoi commilitoni.

Ricevuti i necessari nullaosta dalla sovrintendenza capitolina, con la condizione che fosse senza alcun onere per l’amministrazione, l’associazione, dopo aver messo in campo numerose iniziative di raccolta fondi e ricerca di sponsor tecnici, è ora in grado di annunciare l’inizio della scultura. L’importante evento è sottolineato dalla realizzazione di un canzone appositamente creata per l’occasione in collaborazione con il Trio Monti con sottotitoli nella lingua di Aguyar.

La clip è qui di seguito

L’artista scelto per modellare Andres Aguyar, in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Roma e la Direttrice Cecilia Casorati, che ha da subito sostenuto il progetto, è Isik Oscelik, giovane scultore turco formatosi proprio in Accademia.

Ma “Rimettere la storia al suo posto” valica i confini di Roma. Infatti il progetto è gemellato con il Diciasettesimo Arrondissement di Parigi e l’Associazione Amici di Alexandre Dumas presieduta da Jocelyn Fiorina, per la riedificazione della statua equestre di Thomas Dumas, generale francese haitiano afrodiscendente e nonno del celeberrimo scrittore, distrutta durante l’occupazione nazista, a causa del colore della pelle del generale, che avverrà nei prossimi mesi.

Numerosi coloro che hanno supportato il progetto fino alla sua fase finale: la Damiani Marmi di Sabaudia per il basamento in travertino e l’allestimento e gli Studi d’arte Cave di Michelangelo di Carrara per il marmo che sarà utilizzato per il busto, giunto per la giornata di oggi a Roma.

Un lavoro di squadra reso possibile grazie anche al lavoro di Marco Andrei di Mla Marmi e di Sara Bennati di Carrara.

Numerosi coloro che hanno partecipato al lavoro di formazione cittadina sul ruolo di Aguyar nelle scuole e nei luoghi di cultura, anche grazie al lavoro della rete di scuole nazionale “Memorie. Una città, mille storie”, coordinata da Maria Grazia Lancellotti ds del Liceo Orazio, partner dell’associazione e del progetto “Rimettere la storia al suo posto – Un busto al Giancolo per Andres Aguyar”. Un percorso partecipato che ha visto un focus importante nella due giorni organizzata in collaborazione con la Ds Anna De Santis del Liceo Artistico di Via Ripetta e finanziata dalla Regione Lazio.