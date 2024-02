VIDEO | Andrea Rizzolini cattura i sogni sotto la metropolitana di Roma

Cosa sono i sogni? Ma soprattutto, è possibile che qualcuno che non siamo noi riesca a vederli o a leggerci dentro? Per Andrea Rizzolini, giovane campione italiano di mentalismo, la risposta è si. E per dimostrarlo nella mattinata di oggi, venerdì 23 febbraio, ha scelto di portare sotto la fermata San Giovanni della metropolitana di Roma il suo Dreamcatcher. Performance artistica con cui, appunto, cattura i sogni.

Tante le persone che hanno scelto di mettere alla prova il giovane illusionista, chiuso dentro una teca di plexiglass conin mano un blocco di carta e un pennarello nero. Basta scrivere su un foglietto il proprio sogno (o incubo), inserirlo in un contenitore separato senza farlo vedere a nessuno, bussare al vetro e poi appoggiare la mano. Quindi il performer appoggia la mano a sua volta e nello stesso punto, per poi osservare chi ha di fronte negli occhi. In pochi secondi scrive il sogno sul blocco. “Una cosa incredibile", dice Martina particolarmente emozionata.

“L’illusionismo per me è una forma d’arte e con performance come questa cerchiamo di dimostrarlo - spiega Rizzolini a RomaToday -. Questo è quanto portiamo in scena con il nostro spettacolo teatrale ‘Incanti’, in cui gli spettatori scrivono un sogno o un incubo e proviamo a metterne scena almeno uno. Farlo in metropolitana è stato molto bello, un modo diverso per entrare in contatto con le persone ed era quello che volevo”.

La performance di stamattina è stata organizzata in collaborazione con Atac e il Teatro Olimpico, dove dal 2 al 5 maggio Andrea Rizzolini porterà in scena Incanti, scritto e diretto da lui. Sul palco, oltre a Rizzolini, altri cinque premiati illusionisti italiani under 30: Dario Adiletta, Francesco Della Bona, Niccolò Fontana, Filiberto Selvi e Piero Venesia.