Genovese con 'Perfetti sconosciuti' e 'I fratelli De Filippo' di Rubini: all'Ambra Jovinelli il cinema va a teatro

Si riapre a ottobre il sipario del Teatro Ambra Jovinelli, pronto a ripartire a piena capienza. Presentata questa mattina dalla direttrice artistica Fabrizia Pompilio la stagione 2022/2023, alla presenza degli artisti che popolano il fitto cartellone. Si parte con il ritorno della coppia storica della comicità pugliese, Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo - alias Toto e Tata - in 'Il cotto e il crudo', poi sarà il momento di Serena Dandini con 'Vieni avanti, cretina!', spettacolo interamente dedicato alla comicità al femminile. A passarsi il testimone sul palco anche Sergio Rubini, Francesco Montanari e Lino Guanciale con 'L'uomo più crudele del mondo', Sabina Guzzanti, Stefano Fresi, Giuliana De Sio, Ferzan Ozpetek, Michele Placido, Fabio Troiano, Filippo Timi e Lucia Mascino, Giuseppe Battiston, Max Angioni e Paolo Genovese che firma la sua prima regia teatrale portando in scena l'adattamento di 'Perfetti sconosciuti'.

"Sono molto emozionato e contento, è un esordio ed è bello ritornare in quel mood" ci ha spiegato a margine della conferenza stampa, aggiungendo: "Dopo tanti anni mi manca un po' quella storia, quel gruppo di persone, ne avevo voglia. Perfetti sconosciuti probabilmente ha l'energia giusta per fare uno spettacolo teatrale, quindi ci proviamo". E ci provano anche Rubini con 'I fratelli De Filippo' - del quale ha annunciato il sequel cinematografico - e Alessandro D'Alatri con 'Mettici la mano'. A rendere la programmazione ancora più affascinante, infatti, è proprio il fertile scambio che si è creato tra il grande schermo e il teatro, con registi e protagonisti dell'audiovisivo che portano i loro titoli sul palcoscenico. Come ricorda la direttrice artistica Pompilio: "E' uno dei punti che ci ha rappresentato di più in questi anni e che continua a rappresentarci, puntare su questo connubio, su un dialogo tra due arti che apparentemente sono diverse ma che in realtà possono sposarsi e creare degli spettacoli".