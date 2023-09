Alice nella Città, l'edizione 2023 mette al centro le donne e guarda all'Expo 2030

Al Teatro Studio dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, nella mattinata del 27 settembre, si è svolta la conferenza stampa di presentazione della 21esima edizione di Alice nella Città, la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma, dedicata ai giovani, alla scoperta del talento e agli esordi, in programma dal 18 al 29 ottobre e diffusa nella città.

Proprio all'ora del test It-Alert, tra un allarme e un altro in arrivo sui telefoni dei presenti in sala, Fabia Bettini e Gianluca Giannelli hanno presentato le prime novità di Alice nella Città 2023: "Una conferenza allarmata", scherza la Bettini. "E' per tenerci svegli", aggiunge Giannelli.

Le novità di Alice nella città

Una nuova location rivolta al mondo dei cortometraggi, gli incontri di WomenLands per valorizzare le eccellenze femminili e l'anteprima del film “To Leslie” con l’attrice rivelazione degli Oscar 2023 Andrea Riseboroug e primo titolo di una linea interamente dedicata a uno storytelling al femminile. Sono queste le prime novità della prossima edizione di Alice nella Città. "Alice sta facendo un percorso che inizierà con gli incontri di Womenlands, per portare avanti un'idea di diritti delle donne, di inclusione, di futuro verso le nuove generazioni, arriveremo fino a Parigi, per l'assegnazione dell'Expo 2030", ha sottolineato Fabia Bettini.

Presente alla conferenza stampa di Alice nella Città anche Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda e Miguel Gotor, Assessore alla cultura: "Da anni fate un lavoro straordinario - ha detto Onorato rivolgendosi a Bettini e Giannelli - possiamo dire che Alice nella Città è un grandissimo evento diffuso a livello fisico e culturale, dal centro alla periferia, che permette il contatto con gli artisti senza filtri. Faremo molte cose insieme nei prossimi giorni, mesi e mi auguro anche anni".

Il luoghi di Alice nella Città

Alle tradizionali location dell’Auditorium Parco della Musica e dell’Auditorium Conciliazione, si aggiunge quest’anno anche il Palazzo delle Esposizioni che accoglierà la prima edizione degli Short Film Days, uno spazio di networking e coproduzione rivolto ai giovani talenti del mondo del cortometraggio e ai professionisti dell'audiovisivo.

"C'è un'attenzione ad irradiare Alice nella Città nella città di Roma", ha dichiarato con un gioco di parole Miguel Gotor. "Quest'anno c'è l'utilizzo di tante sale cinematografiche e anche del Palazzo delle Esposizioni, una collaborazione - ha aggiunto - fra le strutture del Comune di Roma che vediamo con favore, facciamo sinergia".

Un luogo che sarà al tempo stesso anche un laboratorio creativo con tre giorni (18, 19 e 20 ottobre) di incontri, panel e occasioni di dibattito, il cui obiettivo sarà abituare i giovani autori e i giovani produttori allo scambio creativo e professionale. Un itinerario trasversale e ragionato, diviso in quattro momenti apicali, integrati e collegati tra loro: panel, coaching, pitching e networking lounge, che offriranno ai registi selezionati l’opportunità di presentare i loro nuovi progetti a potenziali produttori. I Paesi ospiti della prima edizione saranno Canada e Francia.

L'universo donna al centro di Alice nella Città

Alice nella città declinerà una parte della programmazione alle opere che pongono le protagoniste femminili al centro dello storytelling. Tra i primi film in cartellone l’acclamata opera prima “To Leslie” di Michael Morris inserita a sorpresa nella corsa agli Oscar 2023, grazie alla straordinaria interpretazione di Andrea Riseborough. Ad aprire la ventunesima edizione di Alice nella Città, sarà, invece, “How To Have Sex” già vincitore della sezione Un certain Regard al Festival di Cannes 2023 e che sarà accompagnato a Roma dalla regista Molly Manning Walker e dalla coprotagonista Mia McKenna-Bruce.

Nella sezione Panorama Italia, torna il regista Stefano Chiantini, con il film “Una madre”, che celebra la vita, la rinascita e l’autodeterminazione delle donne. Si prosegue con “Club Zero” della regista Jessica Hausner e con tanti altri appuntamenti che celebrano le donne, che esse siano madri, sorelle, adolescenti, giovani ribelli, ragazze alla ricerca della propria identità e libertà.

Alice nella Città verso Expo 2030

Dopo l'evento dedicato a Russell Crowe, prosegue la collaborazione con Expo 2030 con una serie di iniziative - in avvicinamento alla giornata di assegnazione del 28 novembre - volte a mettere in risalto il talento delle donne a riprova della sensibilità di Roma Capitale per il tema del gender gap e per una società sempre più inclusiva. "Siamo entrati nella fase conclusiva della battaglia per l'Expo 2030 - ha dichiarato l'Assessore alla Cultura Gotor - e Alice nella Città ha dato vita con la Fondazione per l'Expo e con il Comitato per l'Expo ad una sezione con 4 incontri che riguardano un tema molto importante per la costruzione della candidatura di Roma All'Expo: accanto al tema della generazione urbana, c'è anche quello dell'inclusione e, in generale, la Festa del Cinema quest'anno e anche Alice nella Città hanno prestato, nella selezione dei film e dei dibattiti, una grande attenzione al tema del femminile e del femminismo".

Gotor si riferisce al programma di incontri dal titolo WomenLands, dedicata alle eccellenze femminili italiane e internazionali. "Una declinazione al femminile di Humanlands”, come ha sottolineato Fabia Bettini.

Il primo incontro avrà come protagonista Nastassja Kinski, grande interprete e icona di stile che sarà a Roma per ricevere il WomenLands Excellence Awards e per partecipare a un talk aperto al pubblico in cui racconterà il suo rapporto con l’Italia attraverso i film che l’hanno resa celebre. Ci saranno anche Anna Foglietta e Alissa Jung. Gli incontri di WomenLands prenderanno il via in occasione di Alice nella Città ma scandiranno la corsa finale per l’Expo 2030 proseguendo fino al 28 novembre a Parigi.

Spazio all'animazione

L'animazione torna ad avere un posto di rilievo - come sempre è stato - nel programma di Alice nella Città. Con una carica di azione, colori e gioia psichedelica, festeggia i 25 anni di DreamWorks presentando in anteprima “Trolls 3 – tutti insieme”, per il quale arriveranno sul red carpet due doppiatori d’eccezione: Lodovica Comello e Stash. Sarà presentato il restauro de “Il cavaliere inesistente” di Pino Zac, film del 1969, omaggio al centenario di Italo Calvino. “The Inventor” di Jim Capobianco e Pierre-Luc Granjon, che trasforma Leonardo da Vinci in un eroe di plastilina con la moderna tecnica dello stop motion. Ancora animazione d’autore con “Sirocco And The Kingdom Of Winds" di Benoît Chieux e con Simone Massi, tra i più apprezzati e innovativi registi dell’animazione d’autore contemporanea, al quale Alice nella Città dedica un omaggio con la proiezione dei suoi pluripremiati cortometraggi e con l’anteprima del suo primo lungometraggio d’animazione “Invelle” proiettato all’Auditorium della Conciliazione con un incontro a seguire la visione del film.

Attesissima, infine, l’anteprima de “Il ragazzo e l'airone” del visionario regista premio Oscar® Hayao Miyazaki, presentato in anteprima in coproduzione con la Festa del Cinema di Roma e già definito un capolavoro.

"Il ragazzo e l'airone" è uno dei due progetti in collaborazione con la Festa del Cinema di Roma, insieme ai primi due episodi della quarta stagione di Mare Fuori, diretti da Ivan Silvestrini e già annunciati giorni fa che saranno proiettati sia all'Auditorium Parco della Musica e Auditorium della Conciliazione.

A chiudere la 21esima edizione di Alice nella Città sarà "One life" di James Hawes, il racconto di un’impresa monumentale tenuta nascosta per anni, sepolta in casa, nella valigetta di pelle di un'agente di cambio britannico, con Anthony Hopkins nel cast.