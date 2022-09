VIDEO | Alice nella città arriva al suo ventennale: l'ospite di punta sarà Russel Crowe

Dodici opere in concorso, tre film “fuori “concorso”, quattro proiezioni speciali in “Panorama Italia”, quattro eventi speciali, quattro film della selezione “Sintonie” realizzata con Venezia 79, una serie, 28 cortometraggi selezionati con Premiere film. Questo sono in numeri della ventesima edizione di Alice nella città, sezione autonoma e parallela della Festa del cinema di Roma, dedicata ai giovani, al talento e agli esordi.

Ma oltre le opere, ci saranno anche alcuni grandi protagonisti come l’attore rivelazione Paul Mescalper il film “Aftersun”, Mahmood, Emma Marrone. L’appuntamento più atteso è senza dubbio quello con Russel Crowe, che porta a Roma l’anteprima mondiale di “Poker Face” e partecipa a una masterclass il 16 ottobre, la quale sarà proiettata anche a piazza Campo De’ Fiori grazie a Urban Vision.

L’attenzione è anche ai luoghi, la kermes infatti si dislocherà tra l’Auditorium Parco della musica, l’Auditorium della Conciliazione e il cinema Giulio Cesare. “Con la grande novità di proiettare eventi, anche in diretta, attraverso dei maxi schermi in diversi punti della città”, ricorda Flavia Bettini, co-direttrice artistica di Alice nella città.

Per citare alcuni titoli: l’apertura sarà con il live action che ha conquistato pubblico e critica Usa “Marcel the shell with shoes on, “Armageddon time” di James Gray, “Close” di Lukas Dhont, “L’uomo sulla strada” con Aurora Giovinazzo e Lorenzo Richelmy.