Si è svolta ieri sera nella cornice di Borgo Ripa l’elezione di Miss Roma 2021, per l’82° edizione del concorso nazionale Miss Italia.

In gara per il titolo di “reginetta di bellezza della capitale” 24 concorrenti, accuratamente selezionate dalla Delta Events, agenzia esclusivista per il Lazio, che si sono esibite in diversi quadri moda, in abiti eleganti da sera, con il tradizionale body da gara Miluna e in bikini, su un medley delle più famose canzoni di Raffaella Carrà, con il quale il regista Mario Gori ha voluto omaggiare la più grande soubrette italiana recentemente scomparsa. Ha presentato la serata la sempre impeccabile Margherita Praticò, che del concorso è anche l’organizzatrice del Lazio.

Al termine dell’impegnativo scrutinio sono state sei le ragazze a salire sul “podio allargato”. Prima classificata, Miss Roma 2021, è Alice Ferazzoli, 19 anni, romana della Cassia (Tomba di Nerone), segno zodiacale cancro, alta 179 cm, capelli castani, occhi marroni. Fresca diplomata al liceo classico, prenderà economia aziendale. Pratica nuoto, fitness e ginnastica artistica e ama sfilare e viaggiare. Sogna di affermarsi come modella, aiutata dal suo fisico e dalla notevole statura. Seconda classificata, Eleonora Mascaro, nata a Roma e residente ad Ardea (RM), 18 anni, segno zodiacale ariete, alta 171 cm, capelli castano scuro, occhi marroni. Al 5° anno di liceo linguistico, pratica ginnastica artistica, ritmica e nuoto. Ama viaggiare e tradurre testi in lingue estere. Sogno nel cassetto: sfondare nel cinema o nella tv.

Terza classificata, Elisa Patrizi, nata a Roma e residente a Sacrofano (RM), 20 anni, segno zodiacale vergine, alta 175 cm, capelli castano chiaro, occhi marroni. Diplomata al liceo classico, è iscritta al 1° anno di biotecnologie. Pratica canottaggio, pattinaggio sul ghiaccio pallavolo e ama andare a cavallo. Sogno nel cassetto: aprire una scuderia di cavalli. Quarta classificata, Ginevra D'Aquino, nata a Roma e residente a Vermicino (RM). Ha 22 anni ed è del segno della bilancia. Alta 170 cm, capelli biondi, occhi verde-marrone. Diplomata all’accademia di danza, che pratica da tanti anni, è una ballerina professionista. Ama anche altri sport e il teatro. Sogno nel cassetto: diventare una “etoile” e vivere “di e nel” teatro.

Quinta classificata, Nicole Cianfanelli, nata a Genzano di Roma (RM) e residente ad Ariccia (RM). Ha 18 anni, segno dei pesci, alta 175 cm, capelli neri, occhi verdi. Frequenta il 5° anno di liceo delle scienze umane, pratica danza e fitness, ama suonare il pianoforte e dipingere. Sogno nel cassetto: diventare un bravo medico o, perché no, Miss Italia.

Sesta classificata, Flavia Di Tommasi, nata a Roma e residente in zona Aurelio, ha 19 anni ed è del segno dello scorpione. È alta 170 cm, ha capelli biondi e occhi verde-marroni. Ha conseguito un diploma di scienze umane ed è al 2° anno di psicologia. Praticati pattinaggio sul ghiaccio e danza, ama leggere e visitare mostre. Sogno nel cassetto: fare strada nel mondo dello spettacolo.

La Giuria

A valutare le concorrenti una prestigiosa giuria composta di addetti ai lavori presieduta da Martina Sambucini, Miss Roma 2020, e dalla nota fotografa Tiziana Luxardo e composta Giuseppe Sciacca (regista tv), Marco Grimaldi (direttore della fotografia di Ballando con le stelle), Daniela Mariotti (make up artist di tante dive dello spettacolo), Luca Mastrangelo (produttore cinematografico), Piero Consoli (fotografo di moda) e Tommaso Capezzone (personal trainer). In giuria anche Marco Ramadori (presidente Codacons), Bruno Brunori (chef tv), Simona Guglielmi (event designer), Daniele Sindaco (event planner) e Flavio Santurri (Borgo Ripa).

Ospiti della serata le tre ragazze vincitrici dei primi titoli regionali, Barbara Moroni (Miss Be Much Lazio 2021), Ewelina Dudzinka (Miss Rocchetta Bellezza Lazio 2021) e Alessia Sebastianelli (Miss Cinema Roma 2021), che saranno prossimamente in gara per il titolo di Miss Lazio 2021 a Montalto di Castro (VT).