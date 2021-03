Chi è Alessandro Sperduti, giovane attore romano "amico di Leonardo" nella serie tv

Dopo tanta attesa, Leonardo è arrivato su Raiuno. Una nuova serie in quattro puntate, in onda dal 23 marzo, che porta sul piccolo schermo la storia del genio Leonardo Da Vinci.

Nel cast, accanto ad Aidan Turner, nei panni del protagonista, Matilda De Angelis che interpreta Caterina da Cremona e Giancarlo Giannini nel ruolo di Andrea del Verrocchio, c'è anche un giovane attore romano che vanta un ricchissimo curriculum.

Si tratta di Alessandro Sperduti che nella serie tv Rai interpreta Tommaso Masini, amico e collaboratore di Leonardo Da Vinci.

Chi è Alessandro Sperduti

Classe 1987, nato a Roma, Alessandro Sperduti a soli 33 anni ha già un curriculum di tutto rispetto. Il cinema e la tv sono entrati nella sua vita quando era ancora molto piccolo. Ha iniziato a recitare da bambino, prendendo parte ad alcuni spot pubblicitari e partecipando al videoclip "T'innamorerò di Marina Rei".

La carriera attoriale è iniziata a soli 11 anni nelle serie tv Il tesoro di Samasco e nel cortometraggio Noi come loro, Da allora numerose fiction tv di successo hanno segnato la storia professionale di Alessandro Sperduti: da Distretto di Polizia 1 e 2 a Incantesimo 4, da Orgoglio capitolo secondo e terzo a Caterina e le sue figlie 2. E, ancora, il film televisivo Fuga con Marlene nel 2007, poi nel 2008 e 2009 I liceali.

Il giovane attore romano è stato anche tra i pochi italiani scelti per la serie Rai I Medici, successo internazionale, nel ruolo di Piero de' Medici. E nel 2018 ha avuto una parte nella serie tv Rai Nero a metà.

Alessandro Sperduti è Tommaso Masini in Leonardo

Nella serie tv Rai in onda a partire dal 23 marzo, Alessandro Sperduti interpreta, appunto, Tommaso Masini. Collaboratore e amico di Leonardo Da Vinci che, nel corso della serie, manifesterà gelosia, invidia, nei confronti del genio, comportandosi poco lealmente.

Tommaso è un uomo ambizioso, con una vena di gelosia che affiora quando si sente minacciato e che lo porta ad agire in

modo vendicativo, come quando cerca di impedire che Leonardo diventi il primo apprendista del Maestro Verrocchio. Tuttavia è in grado di ammettere i propri errori e porvi rimedio. Dopo aver lavorato per anni accanto a Leonardo, litiga con lui

quando si accorge che è disposto a sacrificare la sicurezza di chi gli sta accanto se questa compromette o mette in pericolo

la sua arte, e lo abbandona. Spesso Tommaso ha opinioni forti e le esprime in modo diretto, perciò - quando gli viene

richiesto da Stefano di descrivere la personalità di Leonardo - non si tira indietro.

Ospite in una serata de I soliti ignoti, la trasmissione condotta da Amadeus, su Raiuno, Sperduti si è detto onorato di aver potuto prendere parte a questa importante serie tv, la prima su Leonardo Da Vinci, e di aver fatto parte di un grande cast.