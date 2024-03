Alessandro Michele arriva a Roma: è il nuovo direttore creativo di Valentino

"È per me un grandissimo onore essere accolto nella Maison Valentino", sono le parole con cui Alessandro Michele annuncia sui social il suo ingresso in maison. Lo stilista romano è il nuovo direttore creativo della storica casa di moda romana e prende il posto - dopo ben 25 anni - di Pierpaolo Piccioli.

"Sento l’immensa gioia e l’enorme responsabilità nel fare ingresso in una Maison de Couture che ha inciso la parola 'bellezza' in una storia collettiva fatta di ricercatezza ed estrema grazia. A questa storia va il mio primo pensiero: alla ricchezza del suo patrimonio culturale e simbolico, al senso di meraviglia che ha saputo costantemente generare, all’identità preziosissima che i suoi padri fondatori, Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, le hanno donato con amore sfrenato. Si tratta di riferimenti che hanno sempre rappresentato per me una irrinunciabile fonte di ispirazione e a cui intendo rendere omaggio rileggendoli attraverso la mia visione creativa", ha dichiarato Alessandro Michele.

Lo stilista romano aveva lasciato Gucci nel novembre 2022, un divorzio che era arrivato dopo 7 anni alla direzione artistica del brand, in cui Michele aveva davvero rivoluzionato il marchio e lasciato il segno, per sempre. Anticonvenzionale e innovativo, due caratteristiche speciali che ora Michele potrà mettere in campo in Valentino.

"Non posso non ringraziare sentitamente Rachid Mohamed Rachid per avermi offerto questa occasione irripetibile - ha sottolineato su Instagram il nuovo direttore creativo di Valentino - La sua fiducia è un dono dell’anima che cercherò di onorare con il mio lavoro e la mia più completa dedizione. Il mio grazie, immenso e sconfinato, a Jacopo Venturini. Tornare a lavorare con lui è per me un sogno meraviglioso che si avvera. Jacopo non è solo un professionista straordinario, in grado di coniugare pragmatismo e capacità strategica, competenze e sensibilità. È soprattutto un uomo capace di celebrare il quotidiano innamoramento della vita, con le sue passioni e la sua capacità di cura".

In qualche modo Alessandro Michele resterà "in famiglia": Gucci, infatti, è entrato a far parte del Gruppo Kering, realtà che ha acquisito il 30 per cento di Valentino nel luglio 2023 dal gruppo del Qatar Mayhoola e che punta ad acquisirne il 100 per cento entro il 2028.

Lo stilista romano inizierà a lavorare ufficialmente nella maison subito dopo Pasqua, precisamente da martedì 2 aprile, presso la sede storica di Roma, dove Valentino fu fondata nel 1960. Per vedere la sua prima collezione, però, dovremmo attendere la fashion week parigina dedicata alle collezioni donna Primavera/Estate 2025.

"Oggi cerco le parole più adatte per dire la gioia, per renderle omaggio: i sorrisi che scalciano in petto, il senso di profonda gratitudine che accende gli occhi, quel momento prezioso in cui necessità e bellezza si tendono la mano. La gioia è però cosa talmente viva che temo di ferirla, dicendola. Che basti quindi il mio inchino a braccia spalancate per celebrare, in questo inizio di primavera, la vita che si rigenera e la promessa di nuove fioriture", ha concluso sui social Alessandro Michele.

Auguri di buon lavoro anche da Alessandro Onorato assessore di Roma Capitale ai grandi eventi, sport, moda e turismo: "Buon lavoro alla Maison Valentino e al nuovo direttore creativo Alessandro Michele. In attesa di assistere al nuovo viaggio artistico di uno dei brand più significativi della moda italiana, voglio dare il mio personale benvenuto ad Alessandro Michele e allo stesso tempo ringraziare Pierpaolo Piccioli per l’affetto e la generosità dimostrata alla città di Roma".