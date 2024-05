Alessandro Gassmann, da Professore a Giuseppe: "Mi piacciono questi ruoli maturi, presto sarò Babbo Natale"

Alessandro Gassmann è Giuseppe nel nuovo film di Paolo Zucca "Vangelo secondo Maria", insieme a Benedetta Porcaroli chiamata ad interpretare la Madonna. L'attore romano, dopo il successo del Professore, serie tv Rai ambientata a Roma, torna nei panni di maestro, ma in un contesto completamente diverso.

Nel film, in uscita al cinema il prossimo 23 maggio, e tratto dal libro omonimo di Barbara Alberti, Alessandro Gassmann è maestro e complice di Maria di Nazareth. Segretamente la istruisce, preparandola alla fuga che lei desidera ardentemente, ma poi sarà l'amore a cambiare tutto.

L'attore romano ha presentato alla Casa del Cinema - insieme al resto del cast artistico e tecnico - Vangelo secondo Maria, nella mattinata di lunedì 6 maggio e sul ruolo che gli è stato affidato ha detto: "Credo che il fulcro dell'idea di Barbara (Alberti) trasformata in questo film, sia proprio quello di rendere Giuseppe e Maria terreni, di mostrarli anche con i loro difetti, con le loro passioni, come due personaggi che vivono terrenamente le loro vite. Questo - ha proseguito Gassmann - mi ha fatto particolarmente appassionare al progetto".

Accanto a lui un'attrice molto più giovane come Benedetta Porcaroli: "Negli ultimi anni della mia carriera mi capita sempre più spesso di confrontarmi con attori giovani - basti pensare al ricco cast del Professore per l'appunto - e questo mi piace molto. Lavorare con Benedetta è stato bellissimo, lei ha una profondità naturale e lo dimostra in questo film, in una delle interpretazioni più difficili che le sono state attribuite. E' stato un piacere lavorare con tutto il cast e con lei in particolare", ha aggiunto l'attore.

Il professore, Giuseppe e presto anche un film in cui interpreterà Babbo Natale

"Il prossimo febbraio compirò 60 anni - ha detto Gassmann in conferenza stampa - e li ho vissuti tutti, facendo tanti errori, ma anche vedendo tante cose, studiando, viaggiando. E' quindi arrivata l'età giusta per fare questo tipo di ruoli. Il mio corpo e il mio fisico - ha proseguito l'attore - mi hanno spesso portato su ruoli che avevano molto a che fare con la mia fisicità da giovane, ma adesso che la mia fisicità sta cambiando, le mie prospettive di lavoro sono molto maggiori, quindi viva i Giuseppe e viva i professori", ha aggiunto sorridendo Gassman.

"In questo momento - ha concluso - sto lavorando ad un film dove interpreto Babbo Natale, nel quale peraltro credo ciecamente (ride, ndr)".