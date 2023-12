Alberi di Natale, quali sono i più belli da vedere a Roma

Quali sono gli Alberi di Natale da non perdere in giro per la città questo dicembre? Se il "Christmas Trees Tour" è una tappa fissa e imprescindibile, ad ogni Natale, ecco la mappa che fa per voi.

La lista degli alberi del Natale 2023 più belli di Roma:

Albero di piazza del Popolo

E' l'Albero di Natale protagonista del Natale 2023 a Roma che si è spostato a piazza del Popolo da piazza Venezia, dove veniva allestito di consueto. Si tratta di un abete di 22 metri, decorato con 800 palline e dalla potenza di 100mila LED. Il suo luccichio illumina la piazza da cui parte il Tridente dello shopping romano.

Albero di Natale a piazza San Pietro

E' un abete rosso alto 28 metri quello portato, questo Natale, in piazza San Pietro, simbolo della Cristianità. L'albero è ornato da luci e da una tela di oltre settemila stelle alpine essiccate per un effetto "neve", proviene da Macra, comune dell'alta Valle Maira in provincia di Cuneo.

Albero della Scalinata di Trinità dei Monti

Il grande abete allestito in piazza di Spagna, proprio sulla prima apertura dell'iconica scalinata, è alto oltre 12 metri ed è stato realizzato dalla maison Dior, impreziosito da farfalle dorate e foglie.

Albero della Pace a piazza Navona

A Piazza Navona - dove sono tornati i tradizionali mercatini della Befana - si trova un Albero di Natale alla pace: gli addobbi sono lavori realizzati da bambini e bambine. Nella stessa area, i piccoli di passaggio potranno lasciare i propri disegni e pensieri.

Albero di Natale di piazza del Campidoglio

Un albero di Natale alto circa 10 metri si erge in piazza del Campidoglio, è dedicato alla Costituzione Italiana e impreziosito da un grande libro multimediale interattivo con cui, mediante un QR code, si accede a contenuti video che espongono alcuni articoli della Carta Costituzionale attraverso la voce di bambini e consiglieri capitolini.

Albero di piazza San Lorenzo in Lucina

Anche piazza San Lorenzo in Lucina ha un albero di Natale speciale. Nella piazza, dove ha sede anche la basilica omonima, è stato realizzato un albero all 100% sostenibile, interamente con materiali riciclati. Petali e foglie realizzati con scarti di plastica e metalli, di giorno brillano sotto ai raggi del sole e, quando questo cala, ci pensano delle luci a LED a basso consumo a regalare un suggestivo effetto luminoso.