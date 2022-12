Gli Alberi di Natale più belli e particolari di Roma

Il Natale si accende in città. La Capitale è piena di luminarie nelle principali strade del centro e nelle vie dello shopping, sui balconi brillano cascate di luci e dalle finestre è possibile intravedere gli alberi di Natale delle famiglie romane. Ma anche le principali piazze di Roma celebrano il Natale e inaugurano i loro alberi. Sostenibili, riciclati, veri o di sole luci.

Dall'Albero di piazza Venezia, protagonista del Natale capitolino, a quello alimentato a pedali in piazza del Campidoglio. Da quello luminosissimo in piazza di Spagna a quello fatto di bottiglie di plastica tra gli animali del Bioparco di Roma. Suggestivi Alberi di Natale sono sparsi per tutta la città e si nascondono anche negli hotel di lusso della Capitale, nelle gallerie, nei centri commerciali.

Quali sono gli Alberi di Natale più belli di Roma? Eccone 10 da non perdere:

L'Albero di piazza Venezia

Il grande albero di Natale che, come tradizione vuole, spicca al centro di piazza Venezia accende le festività 2022, ispirate alla pace e al risparmio energetico. L'illuminazione è alimentata dall’impianto fotovoltaico da 16 kWp, con accumulo di energia attraverso batterie agli ioni di litio da 25 kWh. Le luminarie di via del Corso sono dedicate proprio al tema universale della pace; mentre l’albero simbolo del Natale nella Capitale è per la prima volta è alimentato da un impianto fotovoltaico installato nella piazza che permette di ridurre il consumo energetico. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

L'Albero di piazza San Pietro

Altro Albero simbolo del Natale a Roma è sicuramente quello di piazza San Pietro: un abete bianco, decorato con addobbi preparati dai ragazzi della struttura residenziale riabilitativa psichiatrica “Quadrifoglio”, in collaborazione con i nonni del centro di accoglienza anziani “Sant'Antonio” di Borrello e gli alunni delle scuole di Pizzoferrato, Quadri e Villa Santa Maria. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

L'Albero in piazza del Campidoglio

Anche il Campidoglio avrà il suo Albero di Natale che si accenderà dal 13 dicembre, alle 18,30. Un albero particolare che lancia il messaggio: “Pedala con noi e illumina il Natale”. Un albero che vuole essere simbolo di sostenibilità e risparmio energetico. Chiunque, infatti, potrà contribuire ad illuminare la stella pedalando su di una bicicletta/generatore che resterà ai piedi dell’albero per tutta la durata delle festività. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

L'Albero sulla scalinata di Trinità de' Monti

Piazza di Spagna non gode solo della luce delle vicine luminarie di via Condotti, ma anche dello sfavillio dell'Albero di Natale acceso a Trinità de' Monti. Tutti i giorni, dalle 17 alle 22, i colori di questo luminescente albero colorano a festa la nota scalinata e illluminano l'intera piazza nel cuore di Roma.

L'Albero di Natale a Villa Borghese

Un Albero di Natale si accende anche nel villaggio di Natale più grande d'Europa che ha inaugurato a Villa Borghese. E' Christmas World, con i suoi oltre 30.000 metri quadri - più del doppio della scorsa edizione - tra installazioni scenografiche, market, giochi, spettacoli e photo opportunity ambientate in diversi Paesi del mondo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

L'Albero di Natale a piazza San Silvestro

A Piazza San Silvestro, nel cuore di Roma, brilla la “fontana di luce 3D”, l’albero di Natale che quest’anno Sorgente Group offre alla città di Roma e che illuminerà le notti romane fino all’8 gennaio prossimo. La “fontana di luce 3D”, realizzata da RBR Light su idea e progetto di Paola Mainetti, Vicepresidente della Fondazione Sorgente Group, è decorata con stringhe LED di colore bianco freddo, e svetta per circa 8 metri illuminando tutta la Piazza, grazie ai suoi 10.500 LED a basso consumo energetico, nel rispetto del contenimento dell’inquinamento luminoso e del risparmio energetico.

L'Albero di piazza Sempione

Fa parte del progetto "Accendiamo la Sostenibilità, Roma by Light” curato da Acea l'albero acceso in piazza Sempione. Si tratta di un albero la cui struttura è realizzata in alluminio e decorata con luci a led. L'albero è illuminato utilizzando fasci di fibra ottica luminosa per creare addobbi avvolgenti e con luminosità diffusa. Altri alberi come questo sono stati installati negli altri quattordici municipi di Roma.

L'Albero di Ponte Milvio

Luci, addobbi e musica. Come da tradizione dell’8 dicembre anche a Ponte Milvio si è acceso l’albero di Natale. Un cono fatto di sole luci argentate con punta dorata. L’installazione, con tanto di doni alla base, è stata posta sui sanpietrini sotto la Torretta Valadier. Quello di Ponte Milvio, però, è solo uno dei numerosi Alberi di Natale che in queste festività 2022 illumineranno Roma Nord: sono previsti 15 alberi di Natale, uno per ogni quartiere dal centro alla periferia del territorio. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

L'Albero del Bioparco

Anche il Bioparco di Roma ha inaugurato il Natale con un albero speciale: una installazione realizzata esclusivamente con materiali di scarto, per lo più plastica. L'opera, realizzata dall'artista e biologa naturalista Alessandra Carratù, è alta 7 metri ed è composta da 2.500 bottiglie di plastica, recuperate da attività commerciali, case private e dai visitatori del Bioparco. Le bottigliette sono lavorate una ad una e legate ad una struttura di ferro recuperata da scarti di lavorazione. Gli addobbi riproducono alcuni animali ospiti del parco, in particolare le specie maggiormente colpite dall'impatto della plastica nell'ambiente, come i pinguini, le otarie e le testuggini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Altri Alberi di Natale da vedere a Roma

Alberi di Natale illuminano anche hotel di lusso, centri commerciali e outlet della Capitale. Il Rome Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel è stato tra i primi in città a svelare l’attesissimo albero di Natale: un albero sostenibile, un “albero senza albero”, per festeggiare il Natale secondo tradizione ma senza sacrificare alberi veri, tanto importanti per il pianeta. L’installazione sospesa al centro della hall è realizzata da sole splendide luci e decorazioni scintillanti tutte declinate sui toni freddi del bianco, del grigio e del blu.

Si accendono le luci del Natale anche all’Aleph Rome Hotel, Curio Collection by Hilton, nel cuore di Roma a pochi passi dalle leggendarie Piazza di Spagna, Fontana di Trevi e Villa Borghese, in armonia con lo spirito sognatore del romanzo “Alice in the Wonderland” dello scrittore Lewis Carroll. Si tratta di un albero di Natale sospeso e sottosopra, come Alice lo avrebbe sognato con la sua straordinaria immaginazione.

Da vedere anche il luminosissimo Albero di Natale del centro commerciale GranRoma, con una grande stella in alto e una porta per poterci entrare dentro.