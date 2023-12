Al Museo di Roma In Trastevere riattivata l'area dedicata a Trilussa

Mercoledì 13 dicembre 2023 alle ore 18:00 presso il Museo di Roma in Trastevere sarà presentata l’esperienza sperimentale e di laboratorio di ricerca artistica di Studio Azzurro nella collezione di tre realtà museali della Capitale e sarà riaperto l’area dedicata a Trilussa.

Durante la serata saranno ripercorse le collezioni del Museo di Roma in Trastevere (2000-2002), il Museo Laboratorio della Mente (2008), la Collezione Arte Moderna e Contemporanea dei Musei Vaticani (2013) con l’obiettivo di approfondire le possibilità poetiche dei nuovi linguaggi tecnologici.

Durante l’iniziativa sarà riattivato l’ambiente multimediale “Stanza di Trilussa”, un laboratorio di eventi e attività, grazie alla Regione Lazio nell’ambito dei contributi destinati alla valorizzazione dei Musei e Archivi Storici.

L’area è dedicata al poeta romano ed è pensato per raccontare la figura dell’artista a 360 gradi. All’interno della sala sono collocati oggetti ed elementi di arredo provenienti dalla casa-studio di Trilussa che ne rievocano la quotidianità, sono proiettate immagini in movimento che completano il racconto degli oggetti, yna scacchiera appartenuta a Trilussa viene animata da una partita ancora in corso, tiornali e lettere dell’epoca si srotolano uno sopra l’altro, ripercorrendo la carriera del poeta. Tutto materiale che serve a rievocare virtualmente la vita del poeta.

All'evento parteciperanno Ilaria Miarelli Mariani, Direttrice della Direzione Musei Civici della Sovrintendenza Capitolina; Micol Forti, Curatore della Collezione Arte Moderna e Contemporanea dei Musei Vaticani; Pompeo Martelli, Direttore Museo Laboratorio della Mente, Dipartimento di Salute Mentale ASL Roma 1; e con Leonardo Sangiorgi di Studio Azzurro. Iniziativa a cura di Roberta Perfetti con Silvia Telmon, promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Organizzazione di Zètema Progetto Cultura.