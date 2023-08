Agosto low cost a Roma: cosa fare a prezzi scontati in città

L'estate non è per tutti mare, montagna, viaggi in giro per il mondo. C'è anche chi trascorrerà un'estate tutta romana. Per chi resterà in città ad agosto, però, non c'è assolutamente da annoiarsi, anzi. Tanti sono gli eventi in programma e tante le occasioni da non perdere.

Dai parchi divertimento alle esperienze adrenaliniche immersi nella natura, dalle location incantate a piscine e terme, ecco una serie di eventi da non farsi scappare a Roma e dintorni (approfittando dei prezzi super scontati offerti da Shop Today):

This is Wonderland – Una favola dal vivo

Immergersi in un percorso narrativo e diventare protagonisti di uno dei più bei classici della letteratura: Alice nel Paese delle Meraviglie. E' possibile a This is Wonderland, l'evento protagonista dell'estate romana al Giardino delle Cascate (Laghetto dell'Eur). E se Alice non fosse mai tornata indietro? Se il finale di quel sogno non fosse uno, ma molteplici? Se li stessimo ancora vivendo? Grazie all’ideazione di un percorso non definito, This is Wonderland vi lascia la libertà di creare il vostro viaggio. Entrerete in una favola che non conosce limiti spaziali e temporali, in cui razionalità e immaginazione si scontrano e poi si incontrano, suscitando le più autentiche emozioni dell’animo. Una storia fatta di suoni ed emozioni vivide, quella di Alice, che si rivelerà ai vostri occhi attraverso un’interazione dinamica tra luci e materia.

Per tutto agosto e fino al 17 settembre sarà possibile visitare This is Wonderland, dalle 19 all'1.

Zoomarine

Per staccare la spina dalla routine metropolitana, Zoomarine è il parco a tema marino che si trova a Torvaianica e che coinvolge tutti, grandi e bambini, famiglie e gruppi di amici. Durante tutta la giornata, nel parco divertimenti si svolgono ad orari prefissati alcuni spettacoli con delfini, rapaci, otarie e pappagalli. Da non perdere anche l’incredibile spettacolo con tuffatori professionisti che senza paura sono sempre pronti a farvi vedere esibizioni davvero uniche, con tuffi da oltre 25 metri di altezza. Zoomarine è anche un giardino zoologico con L’isola dei Delfini, La Passeggiata dei Pinnipedi, La Foresta dei Pappagalli, L’Area Amici di Zampa, dove è possibile ammirare dimostrazioni educative di delfini, foche e leoni marini, uccelli tropicali e acquatici.

L'Acquapark comprende un complesso di piscine e scivoli da brivido, una laguna provvista di una spiaggia con lettini ed ombrelloni gratuiti, vasche per idromassaggi e un nuovo playground acquatico di 2.000 mq con giochi e attrazioni per bambini. Da segnalare anche il Flowrider Surf più grande d’Italia per cavalcare l’onda del divertimento fino all’ultimo splash.

Roma World

Roma World è il Parco a tema dell’Antica Roma. Un villaggio immerso nella natura dove vivere una giornata come un vero gladiatore, vestire, mangiare e dormire come un antico Romano, diventare Gladiatore per un giorno, fare shopping tra le bancarelle dell’antico mercato, ammirare il volo dell’aquila e degli altri rapaci, visitare il set di Ben Hur e vivere un’esperienza unica. Ad agosto, Roma World festeggia l’estate con l’accensione del Bosco Magico, un percorso di luci ed installazioni luminose, che illumina la stagione estiva in cui l’apertura del Parco a Tema dedicato all’antica Roma si estende per tutta la notte e fino al mattino. Al calar del sole Roma World si trasforma in un luogo magico: attraverso un sentiero suggestivo che si illumina al passaggio e ambientazioni da film, gli ospiti possono avventurarsi in mezzo al bosco tra giochi di luci, farfalle, alberi che prendono vita, colori e installazioni interattive.

Le Terme di Cretone

Le Terme di Cretone sono un’oasi di benessere appena fuori da Roma, per godersi una giornata di svago e relax immersi nella natura, all’insegna delle cure termali. Situate nel comune di Palombara Sabina a circa 30 chilometri da Roma ed immerse nel verde, le Terme di Cretone si avvalgono di un’acqua nota per le proprietà terapeutiche e cosmetiche fin dall’antichità. Da qualche anno sono riconosciute dalla Sanità per il trattamento di malattie della pelle, delle vie biliari, dello stomaco, artroreumatiche e per le affezioni dell’apparato respiratorio.

Sono immerse nel verde della natura circostante e ai piedi di un rigoglioso bosco, offrono una opportunità unica di svago e relax essendo dotate di 3 grandi piscine, di cui una per bambini, alimentate direttamente da sorgenti termominerali solfuree, per uno specchio d’acqua complessivo di circa 1500 metri quadrati, dotate di circuito per idromassaggi.

Il Fantastico mondo del Fantastico

Principesse che danzano in un castello, supereroi spericolati, scontri emozionanti, tutto in un unico posto: il Fantastico Mondo del Fantastico al Castello di Lunghezza. Un magico viaggio nella fantasia (senza età per tutte le età) alla scoperta e riscoperta di leggende, amori, duelli, brividi e tanto altro. L’ingresso al parco è consentito in qualsiasi momento della giornata, poiché tutto è in funzione continuativamente e gli eventi si ripetono più volte consentendo di costruire e personalizzare la propria permanenza e il proprio percorso nel Fantastico Mondo del Fantastico.

Flying in the Sky, LA ZipLine più veloce del mondo

“Flying In the Sky” è la ZipLine più veloce del mondo, che consente di provare l’esperienza del volo in tutta sicurezza. Si tratta di un cavo d’acciaio, sorretto da due piloni lungo 2.225 metri, sospeso ad un’altezza massima di 310 metri dal suolo il cui dislivello è di 350 metri. Il percorso attraversa vasti uliveti e zone carsiche planando fino alle pendici del Monte S. Angelo, culla del Falco Pellegrino, un rapace che vive e nidifica in questa zona al cui volo si ispira proprio il Flying In The Sky, che regala la sensazione unica di sentirsi un falco che si lancia in picchiata.

Si arriva dopo un volo lungo più di 2 km ad una velocità media che supera i 110 km/h con un picco massimo che si avvicina ai 172 km/h in località Le Feora a quota 380 metri s.l.m. immersi in un piacevole giardino di ulivi dove al ristoro Bar Mario si attende la navetta che vi riaccompagna al punto partenza.

Rafting all'Adventureland Park Cassino

Presso l'Adventureland Park di Cassino si possono svolgere attività di rafting per tutti i livelli. Ad una discesa di Soft Rafting possono partecipare i bambini dai 2 anni in su, ha una durata di circa 1 ora e 15 minuti e viene effettuata anche in caso di pioggia.

La partenza è preceduta da una briefing in cui la guida del Centro Rafting Adventureland insegna all’equipaggio le semplici tecniche di conduzione e gli accorgimenti indispensabili a garantire la sicurezza dei partecipanti alla discesa. La discesa Rafting Power ha un solo obiettivo: il puro divertimento, un momento di spensieratezza in massima sicurezza e con guide certificate. Quindi preparatevi a pagaiare con energia, a bagnarvi completamente e a divertirvi alla grande.

Cinecittà World

Oltre 40 attrazioni, 7 aree a tema dedicate ai grandi generi cinematografici (Cinecittà, Roma, Spaceland, Far West, Adventureland, Regno di ghiaccio, Aquaworld), 6 spettacoli live ogni giorno e oltre 60 eventi previsti durante la stagione. Tantissimi e per tutti i gusti gli eventi di Cinecittà World consultabili sul sito del parco divertimenti del cinema e della tv. E la grande novità dell'estate a Cinecittà World è“Aqua World”, una vera e propria isola del divertimento, da godersi in costume da bagno, con 20mila metri quadrati di spiagge, scivoli e piscine. La sabbia dorata della Phuket Beach porta a Paradiso, il Fiume Lento, un viaggio a bordo di morbidi gommoni, che si snoda tra la fitta vegetazione tropicale. Quest’estate, inoltre, sono arrivati due nuovi scivoli acquatici di ultima generazione, da vivere in compagnia: Vortex, un mix di divertenti discese in gommone tra maxi tubi e oscillazioni dentro grandi coni sospesi, e Boomerang, un tuffo nel vuoto in avanti ma anche all’indietro.

