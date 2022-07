"Affacciati alla finestra", la rassegna culturale nei complessi Ater di Roma

Dopo il grande successo delle prime due edizioni, torna a rivivere nei complessi Ater la speciale rassegna culturale all’interno dei cortili e sotto le finestre dei palazzi di edilizia pubblica.

Dall’11 al 28 luglio, 14 spettacoli dal vivo in altrettanti luoghi simbolo delle periferie di Roma e non solo. Quest’anno, infatti, la tradizionale manifestazione estiva raggiunge anche la provincia di Roma con eventi nei complessi Ater di Civitavecchia e Tivoli.

La rassegna, promossa dall’Assessorato alle Politiche abitative della Regione Lazio e realizzato dall'Associazione Culturale Glicine, con la direzione artistica di Stefano Fabrizi, è dedicato alla comicità e vedrà la partecipazione di artisti di assoluto livello, che si esibiranno nei giardini dei lotti popolari di Pietralata, Val Melaina, Tor Bella Monaca, Lamaro, Laurentino, La Rustica, Torpignattara, Tiburtino III, Garbatella, Torre Gaia, Villa Gordiani e Trullo, insieme a quelli nei Comuni di Civitavecchia e Tivoli.

Questa terza edizione, inoltre, prevede un’altra importante novità: un evento finale in programma il 4 agosto a Tor Tre Teste con Maurizio Mattioli.

"Insieme a tutti gli investimenti, gli interventi realizzati e i progetti avviati per riqualificare tanti complessi Ater, promuoviamo spettacoli ed eventi tra gli edifici residenziali pubblici per rafforzare il senso di comunità: è anche attraverso queste rassegne culturali che passa il recupero e la valorizzazione di molti quadranti di Roma e del Lazio", ha dichiarato Massimiliano Valeriani, assessore regionale all'Urbanistica e alle Politiche abitative che questa mattina ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione della rassegna, presso il circolo The Sanctuary, in viale delle Terme di Traiano 4 a Roma.

Sui palchi della rassegna si alternano alcuni dei più interessanti comici del panorama italiano. Aprono, lunedì 11 luglio a Torpignattara, i Sequestrattori, martedì 12 luglio a Val Melaina è la volta di Sergio Viglianese, mentre mercoledì 13 luglio Stefano Vigilante sale sul palco a Pietralata. “Affacciati alla finestra” continua giovedì 14 luglio a Villa Gordiani con Gianluca Giugliarelli e venerdì 15 luglio alla Garbatella con Emiliano Morana. Lunedì 18 luglio a Lamaro ritornano i Sequestrattori, martedì 19 luglio a Torre Gaia debuttano i Carta Bianca, mentre mercoledì 20 luglio si va in provincia di Roma con Oscar Biglia a Civitavecchia. La manifestazione prosegue giovedì 21 luglio a La Rustica , dove si esibiscono i Figli Unici, mentre venerdì 22 luglio è la volta di Sergio Giuffrida che arriva a Tivoli. Lunedì 25 luglio appuntamento a Tor Bella Monaca con Marco Passiglia, martedì 26 luglio al Laurentino con Marco Tana e mercoledì 27 luglio al Trullo con Marco e Mattia, mentre giovedì 28 luglio al Tiburtino III si chiude con Dani Bra.

Ma quest’anno la chiusura della rassegna prevede un evento speciale con Maurizio Mattioli e Marco Tana, che giovedì 4 agosto salgono sul palco del Teatro Alessandrino, nel parco Palatucci di Tor Tre Teste.

Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito e si svolgeranno in giardini e parchi all’aperto.