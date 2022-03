Achille Lauro, tre concerti in uno a Rock in Roma 2022

Prezzo non disponibile

Dal 12/07/2022 al 12/07/2022

Le tre date dell’Achille Lauro Superstar - Electric orchestra in programma al Palazzo dello Sport di Roma vengono spostate e confluiscono in un unico ed imperdibile nuovo appuntamento al Rock in Roma presso l’Ippodromo delle Capannelle il 12 luglio 2022.

Dopo lo strepitoso successo riscosso dalle prime date già in vendita, il tour estivo di Achille Lauro si arricchisce così con questo nuovo show nell’iconica manifestazione musicale romana.

Nel tour Lauro sarà accompagnato da 52 elementi, oltre ai 5 componenti della band, e metterà in scena uno show tutto nuovo, dagli arrangiamenti ai costumi, evoluzione di tutto ciò che abbiamo visto finora.

L’Artista porterà sul palco, tra gli altri, "Stripper", la canzone con cui gareggerà all’Eurovision Song Contest 2022, e i brani contenuti in "Lauro - Achille Idol Superstar", nuova edizione dell’album Lauro uscita l’11 febbraio. L’opera include 7 nuove bonus track, rappresentando una naturale prosecuzione evolutiva del percorso fatto con il precedente album 1969. Tra queste è inclusa, "Domenica", il brano con cui Achille Lauro ha gareggiato al settantaduesimo Festival di Sanremo, stupendo il pubblico con la sua performance iconica.

I biglietti acquistati per le date romane previste finora restano validi per lo show del Rock In Roma. Dal 23 marzo sono inoltre disponibili nuovi biglietti.