Sanremo 2021, Achille Lauro e Elodie accanto ad Amadeus: ecco che ruolo avranno

Achille Lauro superospite fisso ed Elodie una delle primedonne co-conduttrici. Questo l'annuncio arrivato poco fa direttamente dal direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo Amadeus, durante la presentazione dello show del Capodanno di Rai1 'L'anno che verrà'.

"Achille Lauro sarà ospite fisso del festival, con 5 'quadri' a cui sta già lavorando, uno per ogni serata del festival. Elodie sarà una delle presenze femminili che mi accompagnerà sul palco, in una delle serate del festival", ha dichiarato Amadeus.

Annunciato anche Slatan Ibrahimovic nel cast fisso del festival, mentre non si conoscono ancora i nomi delle altre donne del festival oltre ad Elodie.

Così quella che doveva essere la conferenza stampa di presentazione del Capodanno di Rai 1 si è trasformata in un'anticipazione della conferenza stampa del Festival di Sanremo, con una serie di domande in seguito alle indiscrezioni uscite nei giorni scorsi.

Amadeus e il direttore di Rai 1 Stefano Coletta hanno rassicurato di essere determinati nel far partire la kermesse il 2 marzo 2021: "Se poi a febbraio o marzo ci troveremo in una situazione drammatica ci regoleremo di conseguenza. Noi però siamo ottimisti, io vedo il bicchiere mezzo pieno e spero di poter fare un Sanremo nella quasi normalità. Non vogliamo sia il festival del Covid", dice Amadeus. "Tutta l' area di Sanremo va riorganizzata per fare il festival in sicurezza. Ma il festival deve essere con il pubblico, con la piazza, con i giornalisti. Gli italiani lo vogliono tradizionale e anche gli artisti ne hanno bisogno. La musica in un luogo vuoto non è fattibile", sottolinea il conduttore e direttore artistico.

Il commento di Achille Lauro

"Da oggi è ufficiale: farò parte del cast del 71° Festival di Sanremo portando in scena 5 quadri, 5 opere d'autore. Grazie mille ad Amadeus, a Lucio Presta e a tutta la Rai per la grande opportunità", così Achille Lauro sui suoi profili social dopo l'annuncio da parte di Amadeus della sua presenza come ospite fisso nelle cinque serate del festival, con altrettante performance che valorizzeranno le sue capacità istrioniche.