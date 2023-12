Achille Lauro, annullato il concerto di Capodanno a Cinecittà World

"Si comunica che è annullata la partecipazione di Achille Lauro all'evento del 31 dicembre a Cinecittà World a Roma". Arriva sui social, inaspettatamente, l'annuncio dell'annullamento di uno degli eventi protagonisti del Capodanno 2024 nel parco divertimenti del cinema e della tv.

A dare la notizia, lo stesso cantante con una storia su Instagram. L'evento faceva parte del ricco programma del 31 dicembre, nel parco divertimenti di Castel Romano, insieme ad altri concerti, cenoni e spettacoli.

Concerto di Achille Lauro annullato: i motivi

"Il cantautore, accompagnato dalla sua band, infiammerà l’atmosfera con le sue hit più famose tra effetti speciali e giochi di luce", si leggeva in un comunicato stampa diffuso da Cinecittà World pochi giorni fa, ma in poche ore tutto è cambiato. Il parco divertimenti fa sapere di non essere responsabile in alcun modo dell'annullamento. A quanto apprende RomaToday, si è infatti trattato di una decisione univoca dell’organizzatore Luxury Events. Non si conoscono al momento le ragioni del cambio di programma.

Cinecittà World ha già offerto agli acquirenti dei biglietti la possibilità di convertire gli stessi con pacchetti ingresso e cena o con il rimborso integrale.

Il Capodanno 2024 a Cinecittà World ci sarà anche senza Achille Lauro, con Guè Pequeno, Pago, The Time Machine of 90's-2000 e tanti altri eventi e spettacoli.