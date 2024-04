4 Accademie da vedere con Open House Roma 2024

Dal 6 al 14 aprile la capitale ospita Open House Roma 2024: l'evento che per nove giorni apre le porte di oltre 200 spazi nella Capitale e dà modo ai romani di scoprire gratuitamente luoghi solitamente non accessibili al pubblico e dall'incredibile ricchezza architettonica.

Tra questi ci sono anche le accademie, luoghi d'eccellenza che vale la pena visitare in occasione dell'importante manifestazione. Ecco quali sono le accademie romane da vedere nei 9 giorni di #OHR2024:

Accademia delle Belle Arti di Roma

Sabato 13 aprile sarà possibile visitare la sede storica dell’Accademia di Belle Arti di Roma, sita in via Ripetta 22. Il palazzo Camerale progettato da Pietro Camporese il giovane, è conosciuto con l’appellativo di “Ferro di cavallo” per la sua caratteristica pianta. Costituito da due corpi di fabbrica collegati da un emiciclo, l’edificio si presenta come un diaframma tra la piazza semicircolare antistante e la Passeggiata di Ripetta del Valadier. Per volere di papa Gregorio XVI, qui si insediò dal 1845 l’Accademia di San Luca. Sul lato sinistro a piano terra le aule storiche: l’Aula dei Colossi con i gessi monumentali dei Dioscuri del Quirinale, voluti da Antonio Canova e l’Aula Colleoni, con il calco monumentale eseguito a Roma della statua equestre del Verrocchio. Le sale della Direzione e della Presidenza ospitano numerose opere d’arte, le visite saranno guidate dagli studenti borsisti dell'Accademia. [MAGGIORI INFORMAZIONI A QUESTO LINK]

Open House Roma 2024 ha previsto anche una visita speciale dedicata a persone con disturbi dello spettro autistico, a cura di Martina Isernia. L'evento è fissato per il 13 aprile dalle 15 alle 16. [MAGGIORI INFORMAZIONI A QUESTO LINK]

Accademia di Danimarca

Opera dell'architetto danese Kay Fisker, l'edificio dell'Accademia di Danimarca è unico nel panorama architettonico di Roma come espressione del funzionalismo scandinavo. Costruito sui contrasti: luce-ombra; orizzontale-verticale; natura-artificio. Nell'autunno-inverno 2014-2015 è stato oggetto di ristrutturazione da parte dell'architetto danese Bente Lange. Sarà visitabile gratuitamente il 6 aprile dalle 9 alle 15. [MAGGIORI INFORMAZIONI A QUESTO LINK]

Accademia di San Luca

L’Accademia di San Luca, sodalizio tra insigni pittori, scultori e architetti, italiani e stranieri, istituito come centro di formazione e innovazione nel XVI secolo, mantiene ancora oggi l’impegno a promuovere e valorizzare le arti. Dal 1934 l’Accademia ha sede in Palazzo Carpegna, oggetto di un ambizioso progetto di ampliamento da parte di Francesco Borromini, purtroppo sensibilmente ridimensionato per le alterne vicende del committente sino alla sola realizzazione del portico, del portale con fregio decorativo e della rampa elicoidale di collegamento tra i piani. Durante la visita al palazzo sarà possibile visitare la galleria accademica e le mostre temporanee in corso. La visita in piazza dell'Accademia di San Luca, 77 è prevista per sabato 13 aprile dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18,30. [MAGGIORI INFORMAZIONI A QUESTO LINK]

Accademia Tedesca Roma Villa Massimo

L’Accademia Tedesca Roma Villa Massimo rientra nell’ambito delle competenze dell’Incaricata del Governo Federale per gli Affari Culturali e i Media della Repubblica Federale di Germania. Il “Premio Roma” dell'Accademia Tedesca Roma costituisce il più importante premio conferito ad artiste e artisti tedeschi o residenti in Germania: esso offre un soggiorno di 10 mesi a nove vincitrici e vincitori - architetti, compositori, scrittori e artisti visivi - a Villa Massimo. Il fondatore di quest'istituzione fu Eduard Arnhold, imprenditore prussiano, di origine ebraica, che acquistò il terreno nel 1910, fece erigere l’edificio centrale e dieci atelier e donò poi il complesso allo Stato prussiano. Dal 2019 Dr. Julia Draganović è Direttrice. La visita è in programma sabato 13 aprile dalle 10 alle 14. [MAGGIORI INFORMAZIONI A QUESTO LINK]