"Abracadabra", la grande magia incanta (da Natale all'Epifania) al Teatro Ghione

Dopo le cene e i pranzi della Vigilia e del Natale, sono tanti i romani che hanno scelto la cultura e il teatro nel giorno di Santo Stefano. Una giornata - quella del 26 dicembre - ricca di spettacoli teatrali nella Capitale, show per tutti i gusti e per tutte le età che andranno avanti per tutto il periodo delle Feste. Tra questi, al Teatro Ghione, c'è Abracadabra - La Notte dei Miracoli, 100 minuti di magia e illusione ai quali RomaToday ha assistito nella serata di martedì.

Abracadabra, il festival internazionale di magia a Roma

Otto campioni di magia, dall'Italia, dall'Europa e dal mondo, sono i protagonisti di un'ora e quaranta di spettacolo che scorre veloce, tra stupore, risate e applausi del pubblico. In sala ci sono adulti e bambini di ogni età, tutti restano sbalorditi davanti agli incredibili show proposti dal cast stellare di maghi, mentalisti e illusionisti sul palco.

A presentare lo show sono i Disguido, Guido Marini insieme alla moglie Isabella R. Zanivan che sul palco del Ghione, nella prima serata di Abracadabra, presentano anche la loro "Stella", il più grande miracolo della loro vita: niente magia, in questo caso, si tratta della loro bambina, appena nata, che ha già debuttato tra gli artisti più grandi della magia.

I protagonisti di Abracadabra

Ad aprire lo spettacolo è Francesco Della Bona, giovane illusionista italiano, terzo classificato in manipolazione agli ultimi mondiali di magia (volto che potrebbe risultarvi familiare se avete visto l'ultima edizione di Italia's Got Talent). Il tempo e le carte sono i suoi "assi nella manica" che appaiono, scompaiono, si trasformano lasciando senza parole il pubblico.

Masayo è l'elegante figura femminile protagonista di Abracadabra, una tra le poche illusioniste donne al mondo, direttamente dal Giappone, è la vincitrice del campionato asiatico di magia e trasporta il pubblico in una magica atmosfera del Sol Levante, tra foulard e corde per un finale inaspettato.

Tra uno show e un altro c'è un particolare "fantasma del Teatro Ghione" che si aggira tra il pubblico e sul palco, è il simpaticissimo Yevgeniy Voronin, icona della magia nel mondo, direttamente dall'Ucraina. Un Dracula-Casanova tra l'inquietante e il divertente, una sorta di guida bizzarra dello spettacolo che compare quando meno te lo aspetti.

Abracadabra va avanti con la simpatia di Alberto Alivernini, altro italiano dello show. Il suo è un numero che unisce comicità e magia, facendo letteralmente sbellicare dalle risate. Sa coinvolgere il pubblico con il suo umorismo dal ritmo incalzante, è un volto già noto per le sue partecipazioni televisive al Maurizio Costanzo Show, a Domenica In e al Bagaglino. Gli applausi di grandi e bambini sono tutti per lui.

La coppia che più lascia sbigottito il pubblico è senza dubbio quella composta da Anca & Lucca. Marito e moglie arrivano da Vienna e portano sul palcoscenico del Teatro Ghione il mondo del mentalismo e l'arte della telepatia come non avete mai visto fare. Come ci riescono? Impossibile capirlo. Hanno promesso 1 milione di dollari a chi riuscirà a capire come fanno.

Sdoppia le cose e alla fine gli conviene, Stuart Macdonald, direttamente dagli Stati Uniti. Punto di riferimento dell'illusionismo americano, con una bacchetta magica e uno specchio fa dell'incredibile.

A chiudere con maestria, simpatia e ritmo lo spettacolo al Ghione è Adrien Quillien dalla Francia. Un folle bartender dalla destrezza spumeggiante, giocoleria, apparizioni, sparizioni e fuochi d'artificio per un numero esplosivo.

Abracadabra, buona la prima

Un'ora e quaranta che incanta il pubblico e fa il pieno d'applausi. Uno show incredibile che rende Roma la capitale mondiale dell'illusionismo e della magia per due settimane.

La prima al Teatro Ghione è un successo. Il sipario si chiude, ma si riaprirà ogni giorno (ad esclusione del 2 gennaio), fino a domenica 7, con spettacoli pomeridiani e serali. Abracadabra è uno show itinerante voluto da i Disguido insieme a Valter Leonardi della Corte dei Miracoli di Livorno. Un evento "magico" che abbraccia anche la solidarietà: parte del ricavato sarà devoluto alle associazioni Uniphelan, che si occupa di dare sostegno alle famiglie e ai bambini colpiti dalla sindrome di Phelan Mc Dermid e ad Antas Onlus, che con oltre 200 volontari da 14 anni opera nei maggiori ospedali capitolini sostenendo e aiutando chi soffre attraverso la ClownTerapia.