Abel Balbo in concerto per la Festa della Musica e lo scudetto della Roma

Lunedì 21 giugno per la Festa della Musica, si terrà un concerto alcuni dei protagonisti della Roma dello scudetto 2000/01.

Il concerto che andrà in scena dalle 20 alle 21, vedrà esibirsi Abel & Friends, il gruppo musicale di Abel Balbo ex attaccante giallorosso, che si esibirà a bordo della Livia Drusilla che navigherà sul Tevere.

L' evento è realizzato da Romabpa-Mamma Roma e i suoi figli migliori in collaborazione con Associazione Nazionale Bersaglieri sez. di Roma, Romana Nuoto, Societa' l'altro Tevere, Mano artigiana, Generative Solution e Ambrosini Catering.

La musica

I brani suonati dal gruppo verranno intervallati dal suono delle trombe dei bersaglieri Daniele Ciaglia e Emanuele Feliciani che faranno riecheggiare in città gli inni della Roma, a partire da quello di Campo Testaccio. Scelta dovuta al fatto che gran parte dei giocatori del primo scudetto erano infatti bersaglieri. I brani eseguiti spazieranno dal pop al classico in un mix emozionante. A bordo amici e protagonisti di quella stagione, da Rossella Sensi a Celestino Ambrosini fino a Roberto Ciufoli e Gianfranco “Ciccio” Angelini campione d’Europa con la nazionale italiana di calcio a cinque e campione d’Italia con la Roma nello stesso anno dello scudetto.

Come assistere allo spettacolo

Sara' possibile assistere all'esibizione lungo gli argini del fiume Tevere e dai muraglioni.

Il percorso toccherà ponte Cavour, ponte Regina Margherita, Ponte Pietro Nenni, Ponte Sant’Angelo e Ponte Garibaldi.

Commenti

Per Paolo Masini Presidente di Romabpa ideatore e promotore dell'evento il concerto è "un modo per onorare insieme la Festa della Musica e lo scudetto indimenticabile della Roma".

Il protagonista della serata sarà Abel Baldo campione d'Italia con la Roma nel 2001 che dichiara: "Felice di potere rendere omaggio alla Festa della Musica e soprattutto a uno dei momenti più importanti della storia della famiglia giallorossa".

Ad assistere allo spettacolo ci sarà anche Rossella Sensi che vede nell'esibizione "Un modo insolito e affascinante per ricordare una stagione unica e dei fantastici giocatori". E non manca un pensiero al presidente giallorosso Franco Sensi e il suo amore per la squadra e la città, scomparso nel 2008.

Nunzio Paolucci Presidente Associazione Nazionale Bersaglieri Roma sottolinea quanto è profondo il legame fra i bersaglieri e la Capiale dal 1870.