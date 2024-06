A Roma le giornate Europee dell'Archeologia. Il programma completo

Anche la Sovrintendenza capitolina ai Beni Culturali aderisce alle Giornate Europee dell'Archeologia in programma nei giorni 14, 15 e 16 giugno. La manifestazione è indetta dall'Institut national des recherches archéologiques préventives (Inrap) con il patrocinio del Ministero della Cultura francese. Per diffondere la conoscenza del patrimonio archeologico della città di Roma, anche quest'anno la Sovrintendenza propone visite condotte dai propri archeologi in luoghi più e meno noti, dal territorio al museo.

Venerdì 14 giugno, a Largo Corrado Ricci, verranno condivise dalle archeologhe e dalle storiche dell'arte le recenti scoperte avvenute sul cantiere di scavo, mentre i più giovani si potranno cimentare in una simulazione di scavo archeologico all'Area archeologica dei Fori Imperiali; ai Musei Capitolini, invece, verrà raccontato il Campidoglio nel medioevo.

Sabato 15 giugno, aperture straordinarie con visite guidate a Porta San Paolo e al Casale di Giovio a Villa Doria Pamphilj; al Museo di Scultura Antica Barracco saranno narrate le avventure di eruditi ed esploratori e la nascita degli studi contemporanei sulle grandi civiltà preclassiche e, al Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina, Porta Aurelia si racconterà tra passato e presente con una visita didattica e laboratorio ludico per bambini. In serata, musica e Archeologia nella luce della nuova illuminazione artistica della Villa di Massenzio con la John Cabot Chamber Orchestra.

Domenica 16 giugno, nell'ambito del progetto 'Archeologia in Periferia', visita guidata all'Area archeologica di Settecamini, dove emerge un lungo tratto della via Tiburtina antica, poi al Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco per parlare di calchi, copie e falsi in Archeologia, infine al Museo di Casal de' Pazzi, partendo dallo scavo e arrivando fino ad oggi, si evidenzierà la centralità del Museo nel tessuto sociale della periferia romana di Rebibbia. Servizi museali a cura di Zètema Progetto Cultura.

Venerdì 14 giugno Ore 9.30 e ore 11.00 | Lo scavo di largo Corrado Ricci: un cantiere aperto a cura di Antonella Corsaro e Nicoletta Bernacchio Massimo partecipanti: 10, Largo Corrado Ricci

Ore 10.00 | Archeologi per un giorno a cura di Valentina Musella e Andrea Sebastiani Massimo partecipanti: 25 (12 bambini 6-11 anni + accompagnatori).

Area archeologica dei Fori Imperiali, ingresso piazza Madonna di Loreto, attività gratuita con pagamento del biglietto d'ingresso all'area archeologica secondo tariffazione vigente. I possessori della Roma MIC Card hanno diritto all'ingresso gratuito per la sola area dei Fori Imperiali.

Ore 16.30 | L'archeologia medievale racconta il Campidoglio a cura di Francesca Zagari Massimo partecipanti: 25, Musei Capitolini - Piazza del Campidoglio, 1

- Sabato 15 giugno

Ore 10.00 e ore 11.30 | Apertura straordinaria di Porta San Paolo a cura di Marina Marcelli, Cristina Carta, Alessandra Tedeschi Massimo partecipanti: 15, Porta San Paolo

Ore 10.30 | Casale di Giovio: continuità e trasformazione a cura di Elda Scoppetta Massimo partecipanti: 25, Casale di Giovio, Villa Doria Pamphilj

Ore 10.45 e ore 12.15 | La riscoperta delle civiltà orientali a cura di Alessandro di Ludovico Massimo partecipanti: 25, Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco - Corso Vittorio Emanuele, 166a

Ore 11.00 | Tra passato e presente Porta Aurelia racconta a cura di Mara Minasi e delle volontarie del Servizio Civile Universale Massimo partecipanti: 25 (10 bambini 8-11 anni + accompagnatori) Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina - Largo di Porta San Pancrazio

Ore 18.30 e ore 20.00 | Concerto d'archi e archeologia a cura di Ersilia Maria Loreti, Francesca Romana Cappa e Associazione Culturale Musicale John Cabot Chamber Orchestra Massimo partecipanti: 35 per la visita guidata (ore 18:30), 100 per il concerto (ore 20.00), Villa di Massenzio - Via Appia Antica, 153

Domenica 16 giugno

Ore 10.30 | Archeologia della via Tiburtina a cura di Francesca Romana Cappa e Associazione culturale Quattro Sassi Massimo partecipanti: 25, Area archeologica di Settecamini IX

Miglio - Via Casal Bianco, 192

Ore 10.30 e ore 12.00 | L'antico come modello. Calchi, copie, falsi a cura di Anna Maria Rossetti Massimo partecipanti: 25, Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco - Corso Vittorio Emanuele, 166a

Ore 11.00 | Archeologia del territorio: scavo e identità a cura delle volontarie del Servizio Civile Universale Massimo partecipanti: 30, Museo di Casal de' Pazzi - Via Ciciliano, s.n.c. (incrocio via Egidio Galbani)

Prenotazione obbligatoria allo 060608 (tutti i giorni ore 9.00-19.00). Attività gratuita. Ingresso secondo tariffazione vigente (gratuito per i possessori della Roma MIC Card) o gratuito per tutti nei musei gratuiti. Per info:

www.sovraintendenzaroma.it