A Garbatella la prima edizione del Festival Brin 

L’associazione culturale l’Incontro insieme a Cookstock e Amor di Pasta, hanno organizzato la prima edizione del Festival Brin , all’interno del giardino “Marcella e Maurizio Ferrara” situato nell’omonima piazza della Garbatella, dove è stata posta la prima pietra del quartiere e sono stati avviati ufficialmente i lavori per la costruzione della nuova borgata.

La manifestazione patrocinata dall’VIII Municipio ha come filo conduttore il tema dell’incontro: tre mesi di eventi tra concerti live tutte le sere, presentazioni di libri, attività per bambini e proposte gastronomiche. Tra le finalità anche quella di restituire al quartiere, e in modo particolare ai bambini, il parco in tutto il suo splendore, mantenendolo sempre pulito e agibile

Gli appuntamenti in calendario a partire dalle 18.00 fino alle ore 00.30, tutti i giorni con ingresso gratuito. Tra i prossimi appuntamenti da fissare in calendario, l'11 agosto con Blues Trail Quartet: un progetto musicale che trae origini dal Blues spostandosi verso tutte le contaminazioni successive. La band è in scena da oltre dieci anni e vanta centinaia di concerti nella capitale e provincia.

Giovedì 12 agosto, è la volta di 90 Years Band, realtà musicale nata durante il periodo di restrizioni causate dal Covid, ovvero un invito aperto a tutti i musicisti che volessero partecipare a momenti live organizzati dai Maestri Dario Vero (compo e Daniele Gai in alcuni parchi di Roma. Il 13 agosto sarà la volta di Adriano Di Benedetto Trio.