Ordina sushi e si ritrova Frank Matano: il comico diventa rider, ecco perché

Un rider davvero insolito nelle vie di Prati: Piazza Mazzini, via Cola di Rienzo, Piazza Cavour e numerose altre strade del quartiere, infatti, sono state teatro di momenti insoliti e di grande curiosità quando tra i rider che collaborano con Deliveroo è stato riconosciuto l’attore Frank Matano, impegnato a ritirare e consegnare cibo nel quartiere.



Ma è Matano che crede di essere un rider o un rider che crede di essere Matano? Avranno pensato in molti. Ma i fan del comico campano possono stare tranquilli: non ha cambiato lavoro. In realtà si è trattato di una performance insolita per richiamare l’attenzione dei romani verso il lancio del film "Una notte da dottore", nel quale Matano interpreta il rider Mario coinvolto in vicende esilaranti con il “dottore” Diego Abatantuono, nel corso di una lunga notte nella Capitale. Il film è già in programmazione nelle sale dallo scorso 28 ottobre. L’iniziativa è stata realizzata con la partecipazione di veri rider Deliveroo.



Nel video pubblicato su Instagram si vede Matano che consegna il sushi a una cliente che esclama: “Ma tu sei Matano?!”. “No sono Mario”, risponde l’attore nei panni del rider, “ma questi sono due biglietti per Una notte da dottore, te li lascia un mio amico…”. Per il lancio dell’iniziativa, Deliveroo ha scelto Roma, città in cui è stato girato il film “Una notte da dottore” e dove l'applicazione celebra quest’anno i 5 anni di presenza.



Frank Matano ha debuttato su YouTube appena diciottenne con i suoi celebri scherzi telefonici. Nel 2009 approda a Le Iene e nel 2015 su Italia’s Got Talent dove è giudice da 7 edizioni. È stato protagonista assoluto di LOL - chi ride è fuori - su Amazon Prime Video e ha partecipato a The Comedians, su Sky. Ha girato 7 film, l’ultimo Una Notte da Dottore con Diego Abatantuono, prodotto da Colorado Film con in collaborazione con Medusa Film.