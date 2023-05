60 anni di Eva Kant alla Rinascente e l'albo inedito "Colpo all’Acquedotto"

1963-2023. Sessant'anni fa nasceva Eva Kant, la bionda cattiva dei fumetti, grande amore di Diabolik. Un compleanno importante che la casa editrice Astorina ha scelto di celebrare nella Capitale.

I 60 anni di Eva Kant si festeggeranno, infatti, a Roma, martedì 16 maggio, presso la Rinascente di via del Tritone. Il grande store accoglierà il direttore della casa editrice Astorina Mario Gomboli e dedicherà una giornata intera all'affascinante compagna di Diabolik, un personaggio dirompente, "un'eroina diversa da tutte le altre", come ha affermato lo storico soggettista, oggi direttore della casa editrice Astorina.

Nata da un'idea di Angela e Luciana Giussani, Eva Kant sarà protagonista all'interno e all'esterno dello store con allestimenti speciali e nell'albo inedito Rinascente Tritone dal titolo "Colpo all'Acquedotto", un progetto editoriale da collezione. All’esterno, le vetrine e la facciata dello store di Rinascente dedicate a Eva verranno svelate al pubblico nella giornata di martedì 16 maggio, giorno di lancio del progetto in collaborazione con Astorina.

All’interno, anche il cavedio, con le sue balconate, sarà dedicato ad Eva, così come il piano -1 dello store, l’Exhibition area, luogo dedicato agli eventi, alle esposizioni e al design. Qui i clienti si troveranno di fronte a un allestimento dai colori sgargianti e a un’offerta di merchandising composta da oggetti celebrativi e da collezione di ogni tipo: T-shirt, felpe, shopper, poster e molto altro, tutti articoli realizzati ad hoc per l’occasione.

L’Exhibition area ospiterà anche una selezione di opere d’arte mai vista prima: l’artista di fama internazionale Boris Dondè, insieme al suo agente e CEO di Ganas SA Matteo Spangaro, ha dato vita a una collezione inedita. Mario Gomboli, Direttore della casa editrice Astorina, ha ritenuto che le copertine senza tempo del personaggio ben si adattassero alla particolare creatività del Maestro Dondé e ha autorizzato la realizzazione di 24 opere ispirate ad esse. Capolavori unici nel loro genere, come le opere in 3D, resi preziosi dall’inconfondibile tocco “Delicate Chic” del Maestro. Pezzi unici che saranno certificati “unique piece” dalla casa editrice Astorina e dall’artista Dondé.

Protagoniste della collezione anche due opere inedite realizzate per omaggiare l’iconica eroina e l’inedito albetto: Due rose per Eva e Rinascente Tritone. Colpo all’Acquedotto.

Eva Kant, 60 anni alla Rinascente Tritone

Bionda, bellissima, occhi verdi, la complice del Re del Terrore appare per la prima volta nel terzo episodio della saga, L’arresto di Diabolik, e subito ribalta tutte le convenzioni della letteratura popolare. Se fino ad allora il ruolo della compagna del protagonista era quello di mettersi nei guai così da farsi salvare, Eva, alla sua prima apparizione, salva lei Diabolik dalla ghigliottina. “Una donna come solo due donne potevano inventare - ha affermato Mario Gomboli - diversa da tutte le eroine che l’avevano preceduta e da tutte quelle che tenteranno, invano, di imitarne il fascino”.

Il drammatico passato di Eva, prima del suo incontro con Diabolik, è stato raccontato in un Grande Diabolik uscito nel 2003. Nel mese di maggio, a vent’anni di distanza esatti dalla prima uscita, Astorina lo riporta in edicola con una nuova formula e una veste editoriale di pregio. L’episodio in edicola dal 1 giugno, La lama che uccide, sarà poi arricchito dalla presenza, in allegato, dell’albo inedito Rinascente Tritone. Colpo all’Acquedotto.

L'inedito "Colpo all'Acquedotto"

Nell’inedito la coppia di ladri tenta un secondo colpo alla Rinascente, questa volta nel Flagship store di Roma Via del Tritone, a pochi passi dalla Fontana di Trevi e Piazza di Spagna, vestendo i panni dell’Amministratore delegato Pierluigi Cocchini e della Direttrice Annalisa Lancia.

Con diversi colpi di scena Eva Kant, insieme a Diabolik, si insidia nel cuore dello store della città eterna, l’Acquedotto Vergine (Aqua Virgo), inaugurato nel 19 a.C. da Agrippa, genero dell’imperatore Augusto e unico degli undici principali acquedotti di Roma antica rimasto ininterrottamente in funzione sino ai nostri giorni.

“Dopo lo spettacolare evento dello scorso novembre - ha affermato l'Amministratore delegato Pierluigi Cocchini - realizzato in Rinascente Milano Piazza Duomo per i 60 anni di Diabolik, entrato a far parte della storia del fumetto insieme all’edizione speciale Colpo alla Rinascente, non potevamo mancare i 60 anni di Eva: sarebbe stata gelosa e ce l’avrebbe senz’altro fatta pagare. Eccoci quindi con un nuovo albetto speciale dal titolo Rinascente Tritone. Colpo all’Acquedotto, ambientato nel nostro spettacolare Flagship store di Via del Tritone a Roma: un negozio unico al mondo, un connubio di architettura, shopping, archeologia, intrattenimento. Come vedrete - ha concluso Cocchini - Eva continua a prendermi di mira. Ormai, siamo probabilmente vicini ad una sorta di affinità elettiva: speriamo che DIABOLIK non se la prenda a male. Sarebbero guai seri!".