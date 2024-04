Open House Roma con i bambini: 6 attività per tutta la famiglia

Open House Roma è la manifestazione che torna nella Capitale dal 6 al 14 aprile. Un'occasione unica per scoprire luoghi e edifici solitamente chiusi al pubblico, che apriranno le loro porte gratuitamente a tutti.

Dai palazzi alle ville, dalla Roma Sotterranea ai tanti tour da poter fare a piedi nei quartieri, nelle borgate o nei parchi della città anche con i più piccoli. Open House Roma, infatti, non è un evento esclusivamente per gli adulti, al contrario, prevede una serie di appuntamenti che uniscono la conoscenza al gioco, la scoperta alla creatività.

Open House Roma 2024, attività per bambini

Se siete amanti dell'architettura, dell'arte e della storia e vorreste vivere Open House Roma 2024 con tutta la famiglia, coinvolgendo a pieno anche i vostri bambini, non mancherà occasione in questa XII edizione. Nel corso della manifestazione sarà possibile partecipare ad una passeggiata per famiglie lungo la pista ciclabile che costeggia l’Aniene dove i più piccoli potranno osservare e disegnare il paesaggio. Archeologi internazionali in erba invece potranno cimentarsi in una passeggiata tra le rovine a Colle Oppio in inglese. Poi una caccia al tesoro al Villaggio Olimpico, quartiere realizzato per le Olimpiadi del 1960 da grandi architetti; workshop con Abaca lungo il Tevere per immaginare la città del futuro oppure un tour quiz sulla street-art del Quadraro. Ecco un elenco di attività a cui partecipare.

"Sacco pastore e ciclopedonale Aniene", workshop per famiglie

Un percorso lungo la pista ciclopedoanale Aniene aperto a famiglie (genitori, figlie e figli) di tipo “grafico-cognitivo”, en plein air, del quartiere Sacco Pastore lungo la pista ciclo-pedonale Aniene: un lavoro conoscitivo del contesto territoriale, ambientale ed urbano. Un percorso con momenti di sosta durante i quali si dipaneranno dei primi momenti “passivi” di osservazione (viste, visuali, sguardo e controsguardo), di ascolto ( suoni e rumori che offre il contesto ma anche di brani di letteratura urbana), e dei successivi momenti “attivi” di tipo grafico dal vero (a mano libera a matita o pennino) e pittorico (acquerelli o tempere) per approdare ad una presa di coscienza del luogo vissuto attraverso l'esperienza: dalla contemplazione alla rappresentazione. La visita è della durata di 90 minuti aperta a un massimo di 20 persone per volta. [MAGGIORI INFORMAZIONI A QUESTO LINK]

Shape Hunt, passeggiata archeologica per bambini a Colle Oppio (in inglese)

Un evento promosso da ARTandSEEK for kids - APS che domenica 7 aprile, dalle 10,30 alle 12 permetterà ai bambini di passeggiare nel parco di Colle Oppio. I piccoli visitatori osserveranno numerosi resti archeologici, individuando le loro forme su una mappa artistica ideata da ARTandSEEK. Trasformeranno poi la mappa in una creazione artistica individuale. Il laboratorio si svolge interamente in inglese con aiuto per i bambini che stanno imparando la lingua. Il metodo educativo è basato su domande a risposta aperta e costante interazione dei bambini con il gruppo e la guida. [MAGGIORI INFORMAZIONI A QUESTO LINK]

Olimpiade dell'architettura, gioco a squadre nel Villaggio Olimpico

Come conoscere le origini, lo sviluppo e la qualità della vita di un quartiere? Un percorso a tappe porterà i partecipanti a scoprire il progetto e gli architetti che disegnarono il Villaggio Olimpico, nato per ospitare gli atleti dei Giochi olimpici tenutosi a Roma nel 1960. Attraverso quesiti, foto, video e interviste agli abitanti si potrà ricostruire la storia urbana dell'area e individuarne gli elementi naturali e le architetture di rilievo. Il gioco è mirato all'osservazione diretta per riconoscere le tipologie degli edifici, i dettagli architettonici comuni, la varietà degli alloggi e degli spazi aperti. Al termine gli elementi raccolti dai partecipanti comporranno un racconto inedito del quartiere. L'iniziativa è in programma sabato 13 aprile dalle 9,30 alle 12,30 promossa da Laboratorio QART e Centro Progetti DiAP, Sapienza Università di Roma. [MAGGIORI INFORMAZIONI A QUESTO LINK]

3D Tevere - Proiezioni Reali dell’Immaginazione

ABACA Scuola di Architettura per Bambini, invita i piccoli tra i 6 e gli 11 anni all’Evento: “3D Tevere - Proiezioni Reali dell’Immaginazione”, speciale itinerario, che ha come protagonista il fiume e il suo contesto paesaggistico e architettonico. Passeggiando sul Tevere, tra tante curiosità da scoprire, le bambine e i bambini, disegneranno elementi architettonici, di arredo urbano e naturali, frutto della loro immaginazione. Le creazioni, attraverso un'esperienza di percezione visiva, verranno sovrapposte su una pellicola, generando una realtà aumentata analogica. I bambini dovranno portare 2 fogli in acetato trasparente formato A4 e alcuni pennarelli indelebili neri e colorati. L'evento è in programma domenica 7 aprile dalle 11 alle 12,30 e domenica 14 aprile dalle 11 alle 12,30. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Quiz alla scoperta del Quadraro

"Bambini: questo è un piccolo quiz per voi! Avete mai sentito parlare di vespe che non pungono? No?! Allora è arrivato il momento di venire a scoprire le opere sui muri del Quadraro. Tenetevi pronti perché servirà tutta la vostra passione per scovarli proprio tutti. Scopriremo insieme questo quartiere che suona "quadrato" ma che abbraccia come un grande cerchio pieno di colore". La visita è in programma nel quartiere del Quadraro sabato 13 aprile e ha la durata di 90 minuti. [MAGGIORI INFORMAZIONI A QUESTO LINK]

Il Giardino delle Cascate

Il Giardino delle Cascate apre al pubblico in occasione di Open House 2024. Riaperto nel 2017, il bellissimo Giardino delle Cascate realizzato nel 1961 su progetto dall'architetto paesaggista Raffaele De Vico, rappresenta un esempio del giardino moderno all'italiana. Un armonioso intreccio di salti e getti d’acqua, scogliere, pietre naturali, piante di diverse specie con un impianto progettuale caratterizzato da simmetria e armonia classica. Raffaele De Vico è stato uno dei maggiori architetti paesaggisti del Novencento, la sua cifra stilistica è rintracciabile in molti spazi pubblici e parchi della Capitale come, Piazza Mazzini, Piazza Bologna, Villa Borghese, Villa Paganini e i giardini dell'E42 all'Eur. La visita è dalla Passeggiata del Giappone ha una durata di 45 minuti. [MAGGIORI INFORMAZIONI A QUESTO LINK]