2777° Natale di Roma nei Musei Civici: tutte le attività in programma

In occasione del Natale di Roma, dal 19 al 22 aprile, in programma quattro giorni di eventi, visite guidate e laboratori nei musei civici e nei siti archeologici di Roma Capitale, a cura della Sovrintendenza Capitolina, per festeggiare insieme la città e il suo ricco patrimonio culturale. Previsti appuntamenti accompagnati da interpretariato in Lingua dei segni italiana.

Musei Civici in festa per il 2777 Natale di Roma

Al Casino dei Principi di Villa Torlonia un incontro con l'artista Giancarla Frare mette in evidenza il profondo rapporto tra la sua ricerca personale e il patrimonio archeologico della città. Al Museo della Repubblica Romana e memoria garibaldina si entra nel vivo della straordinaria esperienza della Repubblica Romana del 1849 mentre al Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco viene narrata l’affascinante storia della nascita dell’alfabeto latino.

Al Museo Carlo Bilotti di Villa Borghese è prevista una visita alla mostra Manuel Felisi 1:1 per scoprire un bestiario contemporaneo in cui gli animali sono riprodotti a grandezza naturale mentre ai Musei Capitolini i visitatori saranno guidati attraverso la vita e le opere di FIDIA il più grande maestro di scultura dell'antichità.

Alla Galleria d’Arte Moderna sono protagonisti gli artisti, i temi e le tecniche degli esponenti del Gruppo 70; al Museo di Roma è previsto un approfondimento sulle facciate dipinte dei palazzi nella Roma cinquecentesca, mentre al Museo di Zoologia è in programma una visita alla mostra sull’eclettico scienziato rinascimentale Ulisse Aldrovandi.

Un itinerario urbano si snoda attraverso le opere di Street Art presenti nello storico quartiere del Quadraro dove il rastrellamento del 17 aprile 1944 è il principale tema ispiratore delle opere presenti. A Piazza Vittorio è possibile accedere alla Porta Magica, enigmatico monumento del Seicento e al Museo dei Mercato di Traiano una visita guidata racconta la figura dell’imperatore Augusto e il suo tentativo di apparire come nuovo fondatore di Roma.

Infine nel sito della Villa di Massenzio sull’Appia Antica si svolgono due giorni di rievocazioni storiche con l’evento “Ab urbe condita”.

Per i più piccoli, alla Casina del Cardinal Bessarione un laboratorio permette di conoscere la storia di questo luogo plurimillenario attraverso i cinque sensi mentre al Museo dell’Ara Pacis la nascita della nostra città è narrata attraverso immagini, racconti e personaggi con un piccolo laboratorio finale per creare la propria corona e diventare imperatori e imperatrici per un giorno.

Gli appuntamenti con accompagnamento in lingua dei segni italiana sono realizzati grazie alla collaborazione del Dipartimento Politiche Sociali e Salute (Direzione Servizi alla Persona) e della Cooperativa sociale onlus Segni di Integrazione – Lazio.