Cosa fare a Santo Stefano a Roma: 10 eventi da non perdere

Ci sono romani che il giorno di Santo Stefano lo trascorrono in famiglia, tra avanzi del pranzo di Natale, torroni e panettoni e altri che approfittano di questo terzo giorno di festività per fare una passeggiata in centro, tra alberi di Natale, presepi e mercatini, per andare al teatro, visitare una mostra o comunque uscire da casa (la propria o quella dei parenti).

Ecco una guida che farà contenti i secondi, ma che potrebbe far cambiare idea anche ai primi. Il 26 dicembre, infatti, ci sono vari eventi da non perdere in città, RomaToday ne ha selezionati 10 per voi:

Il Mercatino di Natale a piazza Navona

Il 26 dicembre è una buona occasione per visitare il tradizionale Natale a piazza Navona. Un appuntamento imperdibile nel cuore del centro storico, in una delle piazze più belle della Capitale. La piazza sarà piena di luci e casette di legno. Presso gli stand, si troveranno specialità gastronomiche tipiche del Natale, addobbi natalizi e suggestivi presepi, giocattoli, tanto artigianato e libri per grandi e piccini. Come da tradizione,non mancheranno Babbo Natale, la Befana, il teatro dei burattini e gli artisti di strada. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Carolina in "Un Natale favoloso...al teatro"

Appuntamento imperdibile per i più piccoli, il 26 dicembre, quello con Carolina Benvenga. Direttamente dalla tv in teatro, dal vivo, per vivere la magia del Natale nel più caloroso dei modi, Carolina arriva all'Auditorium Conciliazione con “Un Natale Favoloso...a teatro". Divertimento, stupore, meraviglia, negli occhi dei bambini che potranno vivere il Natale 2023 con la loro star e i suoi compagni. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Abracadabra", la notte dei miracoli

Abracadabra la Notte dei Miracoli è l’unico festival internazionale di magia itinerante in Italia, che arriva a Roma, anche questo Natale, con un nuovo strabiliante cast, a partire dal 26 dicembre, al Teatro Ghione. Un nuovo strabiliante cast, con alcuni dei più grandi maghi del mondo per questa nuova produzione che promette di mostrare effetti magici mozzafiato e che torna a rendere ancora più speciale questo Natale per la gioia degli appassionati e delle famiglie. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Christmas World a Villa Borghese

A Villa Borghese anche nel weekend c'è Christmas World, l'evento natalizio più prestigioso di tutta Europa. Per il secondo anno, "il Natale del mondo" si svolge al Galoppatoio per tutto il periodo delle festività. Christams World è infattti un viaggio immaginario attraverso otto città del mondo, dove il pubblico dalla Capitale può esplorare attraverso esperienze uniche e autentiche, dalla cultura all'enogastronomia, le festività natalizie del pianeta. Le tappe del viaggio di Christmas World saranno: Roma, Parigi, Londra, Tokyo, New York, Berlino, Nuova Delhi e la Lapponia regno di Babbo Natale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Lights in Nature - Life

Ai Giardini Brancaccio è arrivato Lights in Nature - Life, la prima edizione italiana dell'evento immersivo di Naturaleza Encendida. L'evento che arriva ad illuminare il cuore della Capitale, progettato da LETSGO Company con Show Bees, trasforma l’incantevole spazio verde romano in un luogo magico, dove, al calar della sera, poter ammirare la bellezza della natura in un’atmosfera poetica e scintillante, tra suoni, proiezioni straordinarie e giochi di luce meravigliosi che richiamano l’atmosfera fiabesca del Natale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Rapunzel al Teatro Brancaccio

Rapunzel, la fiaba dei fratelli Grimm, torna al Teatro Brancaccio anche nella serata del 26 dicembre. Gli effetti scenici, che caratterizzano fortemente questo musical, impiegheranno nuove tecnologie ma saranno percepiti in modo semplice e romantico, in armonia con l’essenza della storia. Dal momento in cui il pubblico entrerà in teatro, sarà completamente immerso nella fiaba, portandosi a casa un’esperienza emotiva da sogno. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Concerto di Santo Stefano alla Basilica di Santa Maria in Aracoeli

Si tratta di uno degli eventi di maggior richiamo della Capitale nel giorno di Santo Stefano: il 26 dicembre, alle 11, torna alla Basilica di Santa Maria in Aracoeli il tradizionale concerto di Santo Stefano, giunto alla sua XXVI edizione. Definito da Peter Gabriel “il respiro sacro di Roma”, questo prezioso appuntamento curato e diretto da Luigi Cinque, negli anni ha conquistato il pubblico e accresciuto il suo successo grazie al suo unicum di multiculturalità, stili musicali, poetici e narrativi a confronto. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Quello strano Natale col corteo popolare al teatro Anfitrione

Il 26 dicembre andrà in scena, presso il teatro Anfitrione, "Quello strano Natale col corteo popolare", un concerto-racconto di Mario Donatone con la band Bluesman Latino e la partecipazione dei cori World Spirit Orchestra e i Joyful Noise. Uno spettacolo assurdo, esplosivo, poetico, onirico, poliritmico che si muove tra blues, soul, rock, folk, jazz e funky con una doppia replica il 26 dicembre. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il Natale di Roma al Laghetto dell'Eur

C'è tempo fino al 26 dicembre per vedere il Natale di Roma nella cornice del laghetto dell'Eur. L'ingresso al villaggio di Natale è in viale America e l'ingresso è gratuito. I visitatori più piccoli potranno scattare una foto con Babbo Natale, scrivere e spedire la letterina, visitare il villaggio degli elfi, salire sulla slitta con le renne. E, ancora, ci si potrà divertire sulla pista di pattinaggio o al luna park. I bambini si potranno cimentare in laboratori creativi, ci saranno le mascotte di Minnie, Topolino e Olaf, non mancheranno mercatini di Natale, nevicate improvvise e street food. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il Fantastico Mondo di Babbo Natale

Il Fantastico Mondo di Babbo Natale sarà aperto anche il 26 dicembre. Nel magico villaggio di Natale all'interno del Castello di Lunghezza, Babbo Natale attenderà tutti i bambini a braccia aperte, sarà un vero e proprio viaggio di scoperta, incredibile, fantastica, sorprendente. Si potranno visitare la Sala del Trono con Babbo Natale in persona, l’Allegro Ufficio Postale, la Fabbrica dei Giocattoli, il Villaggio degli Elfi nella Corte del Castello, gli Appartamenti di Babbo Natale, la Pinacoteca di Babbo Natale e la Grande Slitta di Babbo Natale. Non mancheranno la Fata delle Nevi e il Grinch. [TUTTE LE INFORMAZIONI]