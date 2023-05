La grande bellezza compie 10 anni

21 maggio 2013 - 21 maggio 2023. Esattamente 10 anni fa usciva nelle sale "La grande bellezza", il film di Paolo Sorrentino che sarebbe entrato nella storia del cinema italiano e non solo.

L'uscita nelle sale, contemporaneamente con la première di Cannes, fece incassare oltre 24 milioni di dollari. Fu un successo straordinario a livello mondiale tanto da aggiudicarsi l'Oscar nel 2014 per Miglior Film Internazionale. Grazie a Sorrentino la statuetta tornò in Italia, non succedeva da "La vita è bella" di Roberto Benigni (1999) e, da allora, non è più accaduto. L'Oscar, inoltre, è stato solo il culmine di una serie di premi vinti da Sorrentino con la sua pellicola, tra questi anche 9 David di Donatello.

La grande bellezza e l'ispirazione a Fellini

La grande bellezza è l'affresco di una Roma divina e sordida al contempo, vista dallo sguardo di Jep, "il re dei mondani", interpretato da Toni Servillo.

Paolo Sorrentino non ha nascosto di essersi ispirato a Federico Fellini e a La Dolce Vita per il suo sesto film, tanto da dedicare al grande regista il suo Oscar. Roma, ne La grande bellezza, è co-protagonista di un raccconto che ci immerge nella mondanità, nei festini dell'elitè romane, fatti di volgarità e vizi.

E' Jep Gamberdella, interpretato egregiamente da Toni Servillo, a vivere questi ambienti. Noto giornalista e critico teatrale ormai immerso nel vuoto della mondanità. Con lui ci sono l'amico Romano, interpretato da Carlo Verdone e la spogliarellista Ramona (Sabrina Ferilli). Jep indossa con disinvoltura una maschera in tutte le sue giornate. Ma tutto cambia quando muore Elisa, unico e vero amore della sua vita. Un'assenza che porterà Jep a riconsiderare la realtà.

La vittoria dell'Oscar e il successo in tv

Il film La grande bellezza è stato diretto da Paolo Sorrentino e scritto insieme a Umberto Contarello. Ha vinto il Premio Oscar come miglior film in lingua straniera. Dopo la vittoria dell'Oscar 2014, il film venne trasmesso per la prima volta sul piccolo schermo, in prima serata su Canale 5, il 4 marzo 2014 totalizzando 8.861 mila spettatori e raggiungendo il 36,11% di share, diventando quindi la pellicola cinematografica più vista degli ultimi dieci anni sulla televisione italiana. Attualmente il film è disponibile su Netlfix.