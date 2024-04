Primo maggio a Roma, 10 eventi da non perdere in città

Il primo maggio è alle porte. Le previsioni non sono delle migliori, ma la Festa dei Lavoratori sotto l'acqua non è certo una novità per i romani e, si sa, la Capitale non si ferma neanche di fronte a pioggia battente ma, anzi, si prepara a vivere un primo maggio ricco di appuntamenti all'insegna della tradizione, del gusto, del teatro, del relax.

Dall'attesissimo Concertone che quest'anno si sposta al Circo Massimo con una line up di artisti davvero interessante alla Sagra della Fava e del Pecorino in programma alle porte di Roma. Dallo street food alla comicità, dalla musica agli appuntamenti per bambini. Ce n'è davvero per tutti i gusti in questo mercoledì 1 maggio 2024. Ecco 10 eventi selezionati da RomaToday per trascorrere la Festa dei Lavoratori in città e dintorni.

Concerto del Primo Maggio

E' il protagonista indiscusso del 1 maggio romano: il Concertone. Quest'anno non si potrà svolgere in piazza San Giovanni in Laterano per via dei lavori in corso, ma si svolgerà in una location simbolo di Roma, il Circo Massimo. In arrivo artisti che abbracciano tutte le generazioni e in particolare le più giovani, tra cui Achille Lauro, Dargen D'Amico, Rose Villain, Coez & Frah Quintale, Leo Gassmann, Mahmood, i Negramaro e tanti altri. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Musei statali tutti aperti per la Festa dei Lavoratori

Il Primo Maggio, in occasione della Festa del Lavoro, i musei, i parchi archeologici e i luoghi della cultura statali saranno tutti aperti, con i consueti costi e modalità. L'elenco completo dei musei statali di Roma e del Lazio è disponibile sul sito del Ministero della Cultura.

Conca d’oro street food

Dal 1 maggio (e fino a domenica 5) al Parco delle Valli di Conca d'oro arriva la carovana di TTS Street food. Nel parcheggio immerso nel verde sarà allestito il villaggio Street Food più colorato, gustoso ed accogliente dell’anno. Si potrà degustare il meglio della cucina “on the road” in tutte le sue sfumature, dai sapori della tradizione alle ultime sfiziose novità internazionali. Una divertentissima maratona dedicata alla buona cucina che ogni giorno preparerà originalissime prelibatezze sotto il cielo della capitale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festa del gusto all'Eur

Fino a mercoledì 1 maggio all'Eur c'è "La Festa del Gusto". Un villaggio dove mangiare, bere, divertirsi, con appuntamenti per adulti e bambini. Ci saranno le migliori birre artigianali italiane, da nord a sud, la vivacità dello street food italiano, con arancini, panini con porchetta, focacce farcite, pizza al taglio, polpette, panzerotti e molto altro ancora. I bambini saranno trasportati in un mondo di gioia e divertimento attraverso una serie di attività appositamente progettate per stimolare la creatività e l’immaginazione. Da laboratori di cucina per bambini a giochi interattivi sul tema del cibo, passando per spettacoli di teatro e animazioni con artisti di strada. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Riccardo Rossi in "Volevo fare il musicista"

Riccardo Rossi con il suo nuovo show “Volevo fare il musicista”, mercoledì 1 maggio all’Auditorium Parco della Musica "Ennio Morricone" di Roma. Il comico e attore romano, in anteprima nazionale all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, mette al centro il suo grande amore per la musica, come è entrata nella sua vita e come ha sempre accompagnato nel tempo le sue esperienze professionali e non. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Per grazia ricevuta", con Ambrogio Sparagna

"Per grazia ricevuta" è il titolo di nuovo spettacolo che Ambrogio Sparagna ha composto per omaggiare Nino Manfredi, a venti anni dalla sua scomparsa. Nino Manfredi, nato a Castro dei Volsci in Ciociaria con il suo celebre film "Per grazia ricevuta" contribuì in maniera determinante a far conoscere al grande pubblico la tradizione del canto popolare dei paesi rurali laziali da cui proveniva. La colonna sonora del lungometraggio, realizzata da Guido e Maurizio De Angelis rievoca infatti le sonorità arcaiche del mondo contadino. Appuntamento il 1 maggio all'Auditorium Parco della Musica. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sagra della Fava e del Pecorino

Torna a Filacciano, in provincia di Roma, la Sagra della fava e del pecorino. Appuntamento il 1 maggio dalle 12, con l'apertura degli stand gastronomici dove potrete degustare tagliere di salumi, fave e pecorino, primi piatti, carni alla brace, contorno e vino. Anche quest’anno, ci sarà l’occasione di passeggiare per le vie del borgo accompagnati da una guida locale. Nel pomeriggio Roberto Billi e la sua band intratterranno la piazza con la loro musica. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Le visite di Cicero in Rome

Nuovo appuntamento con Cicero in Rome che porta i piccoli romani alla scoperta della Città Eterna. Per i bambini dai 4 agli 11 anni, il primo maggio in programma "Alla Scoperta della Via Appia Antica. Visita Guidata e Attività Didattica nel Parco Archeologico" e "Caccia al Tesoro Didattica a Villa Borghese". Per i bambini dai 2 ai 4 anni, invece, Baby Caccia al Tesoro sul Campidoglio". [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Primo maggio al Bosco di Paliano

Il 1 maggio si festeggia al Bosco di Paliano, all’ombra dei 30 ettari di querce, con tanti spazi dedicati e a tema, attività e stimoli, ideale per tutta la famiglia. Si possono percorrere i sentieri, noleggiare bici per chi non le ha portate, usufruire (su prenotazione) dell'area barbecue. I bambini potranno divertirsi nell'area giochi per bambini. Inoltre nel bosco si trovano: rete volley e canestro, campetto di calcio, area relax e amache, mini camping per giocare, biblioteca , dama gigante e tanto altro. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Fiera di Farfa

La Fiera di Farfa, in provincia di Rieti, è l'evento dedicato ai “Prodotti locali, intrattenimento e storia, dell’antico borgo medievale”, accessibile a tutti. Il Comune di Fara in Sabina presenta la ventiduesima edizione della manifestazione, che si terrà nel suggestivo Borgo medievale di Farfa nei giorni martedì 30 aprile e mercoledì 1 maggio, dalle ore 10 alle ore 22:30. [TUTTE LE INFORMAZIONI]