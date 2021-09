VitiniArt Week, arte e musica nel quartiere di Vitinia

Indirizzo non disponibile

In occasione della settimana della cultura l'associazione Generazione Zero, in piena coerenza con il suo scopo sociale, cioè animare Vitinia per creare momenti di socialità e stimolare la partecipazione attiva, ha organizzato la prima edizione della VitiniArt Week.

Il quartiere si animerà di arte, cultura e musica per adulti, ragazzi e bambini. Un cocktail frizzantissimo di eventi itineranti per il quartiere, per ovviare alla mancanza di spazi aggregativi che da sempre penalizza Vitinia.

Il programma di eventi:

Lunedì 6 settembre, tra il Bar Centrale e il parchetto antistante già adottato dall'Associazione, laboratorio creativo in collaborazione con USBORNE INDIPENDENT per costruire inseme ai bambini dei piccoli giochi. A seguire intervista a MIA (cane da salvataggio) e il suo amico umano Michele Errera, eroi di Sperlonga alcune settimane fa, protagonisti di un intervento che ha messo in salvo diverse persone a rischio annegamento. E ancora Rock 'n' Roll con la locale scuola di musica Bateras Beat.

Martedi 7 settembre al pub 101 alle ore 21 il compositore romano Simone Balestro in concerto con "Vortex".

Mercoledì 8 settembre 2 appuntamenti: Alle 17:30 al bar Bartoli, L'associazione Nati per Leggere intratterrà i più piccoli con l'evento "A spasso per le storie" Alle 18:00 invece, al bar Scacco Matto, i gestori della Biblioteca di Quartiere "Le Vetrine di Segnalibro" presenta l'ultimo libro dello scrittore Roberto Scaranotti "La mia anima è un orchestra".

Nella serata di giovedi 9 settembre presso il bar Scacco Matto, è la volta del concerto acustico dei "Presi per Caso versione OFF" Musica rigorosamente galeotta. Gruppo costituito da ex detenuti e formatosi durante la detenzione, presentano musica ironica e divertente.

Venerdì 10 alle 17:00 presso i Giardini di Lagosanto, con la collaborazione dell'assessore Marco Antonini e l'assessore Carmen Lalli, parleremo di natura e archeologia passeggiando per le riseve del Litorale Romano e di Decima Malafede. A seguire "Tramonto al Lagosanto", muniti di chitarra e tanta voglia di cantare e stare insieme sotto le stelle. Sarà un vero pic nic, per salutare l'estate in compagnia.

Sabato 11 settembre, presso il bar il Chiosco, ci sarà alle 21 il grande closing party dell'evento, dedicato al rap e all'hip hop, con la Jam Session Party, Cypher battle, musica e live performing di street art.

Tutti gli eventi sono gratuiti.